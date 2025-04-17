Вчерашнее ДТП на Браслас: пешеход погиб под колесами грузовика (ВИДЕО)

Вчера примерно в 15:30 в Риге, на ул. Браслас, на месте дорожных ремонтных работ водитель грузовика "Man" совершил наезд на пешехода, который погиб на месте происшествия. Госполиция расследует обстоятельства происшествия.

В среду в Латвии зарегистрировано 126 ДТП. Среди пострадавших два пешехода и два велосипедиста.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения вчера были наказаны 12 водителей, причем восемь из них находились за рулем в состоянии настолько сильного опьянения, что будут привлечены к уголовной ответственности с конфискацией транспортного средства или выплатой его стоимости.

По причине нарушения скоростного режима к административной ответственности за сутки привлечены 199 водителей, а всего в связи с различными нарушениями правил дорожного движения оформлено 516 протоколов об административном правонарушении.

О вчерашней трагедии сообщал press.lv. Видео с места происшествия выложил очевидец в Фейсбуке в группе Ездуны.

В Риге на мосту на ул. Браслас около 15.40 произошла тяжелая авария. Судя по скоплению нескольких машин спасателей и скорой, ситуация сложная - предполагали комментаторы. Теперь подтвердилось - произошла трагедия.