В Риге пропала Вельгельмина Каплан: у пожилой женщины гипс и проблемы с памятью

Однако по имеющейся у Государственной полиции новой информации, первоначальное место исчезновения женщины — собор Святого Иакова, ул. Екаба, 9, Рига.

По адресу ул. Дунтес, 22, Рига её видели 18 мая около 10:00 утра.

Приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы каштановые, средней длины, левая рука в гипсе. У женщины могут быть проблемы со здоровьем, и она может не помнить своего имени.

На ней была коричневая длинная ветровка, красный берет, серые брюки, красные туфли, с собой был серый зонтик.

Госполиция призывает всех, кто знает ее возможное местонахождение, позвонить по телефону 112 или 67085980!