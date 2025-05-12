В результате пожаров прошедшей ночью погибли три человека

В половине первого ночи в ГПСС поступил вызов из Риги, где горел одноэтажный садовый дом площадью 20 квадратных метров. Возле него пожарные заметили пострадавшего, который был передан медикам, а при обследовании сгоревшей постройки нашли тело еще одного человека.

Примерно в это же время поступил вызов в Олайнский край, где также горел одноэтажный садовый домик площадью 30 квадратных метров. В постройке были обнаружены тела двух человек.

В Прейли в воскресенье пожарные тушили обширный пожар на улице Целтниеку, где горели гараж и сарай площадью 120 квадратных метров. Во время тушения пострадал один из сотрудников ГПСС.