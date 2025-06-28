В Пурвциемсе агрессор напал на полицейского с гантелью; страж порядка получил травму

Окно на первом этаже было выбито гантелью, которую бросил в полицейского мужчина, проживающий здесь, в момент, когда страж закона поднялся по лестнице и попытался открыть окно снаружи.

Нарушитель спокойствия не впервые доставляет проблемы соседям, но в этот раз он настолько шумно вел себя ночью, что окружающие решили сообщить в Госполицию.

Написал заявление и местный житель по имени Артур, поскольку один из осколков стекла, улетевший на несколько метров, повредил кузов его автомашины.

Задержание агрессора потребовало определенных усилий, пришлось применить спецсредства.

Соседи наблюдают выходки буяна уже несколько лет. По их словам, все идет по кругу и повторяется по одному и тому же сценарию: "Он сходит с ума, причем не постепенно, а быстро. Его несколько раз возили в дурдом. Пару месяцев посидит в дурдоме, выйдет, пару месяцев побудет тихим, а потом, видимо, бросает пить таблетки, что ему выписали, и все снова ухудшается. По ночам лупит по стенам, соседи рассказывают, что все двери порублены топором, но почему-то полиция ничего не делает. Замкнутый круг. Полиция говорит, что с таким диагнозом не может ничего с ним поделать. Заниматься им должны психиатры".

"Родителям в тот раз сказали - берете ли вы на себя ответственность за то, что там живет женщина с детьми? Хорошо, подержали его три месяца, потом снова выпустили. И теперь - где гарантия, что он... В тюрьму его не посадят, он псих. Ну сколько его подержат - два, три, шесть месяцев? Потом опять выпустят, как будто он вылечился, но он неизлечим", - рассказывают жильцы.

"Родители тоже говорят: он, мол, бедный-несчастный ребенок, нуждающийся в помощи. Если он бедный больной ребенок, нуждающийся в помощи, почему за ним не присматривают? Почему эту заботу переложили на соседей? Я здесь родителей ни разу не видела. Они платят за квартиру, потому что она записана на маму, но ни разу не встречала их здесь", - недоумевает соседка.

Стражи порядка сообщают, что травмированный полицейский доставлен в больницу, а агрессора доставили в соответствующее лечебное заведение. В связи со случившимся начат уголовный процесс по факту нападения на сотрудника полиции.