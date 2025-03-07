В Плявниеках автомобиль сбил ребенка на обочине: водитель уснул за рулём

ДТП произошло у автостоянки на улице Бралю Каудзишу. Уснувший за рулём водитель KIA ехал с ночной смены, о том, что заснул, он догадался только когда машина врезалась в ограждение. Сам он почти ничего не помнит о случившемся.

Он отмечает, что ущерб автомобилю незначительный, а с его здоровьем все в порядке. Однако больше всего его тревожит тот факт, что ребенок оказался на пути его машины, когда он уже не мог ее контролировать.

Медики сообщили, что мальчик был доставлен в больницу в стабильном состоянии с травмами средней степени тяжести. Он получил несколько телесных повреждений. Водитель KIA имеет более 20 лет стажа вождения, но, по его словам, против усталости и сна не может устоять даже опытный водитель.