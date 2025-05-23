Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 23. Мая Завтра: Leokadija, Leontine, Ligija, Lonija
Доступность

В Латвии проверяют компанию, заподозренную в связях с ВПК РФ

© Deutsche Welle 23 мая, 2025 10:05

Новости Латвии

Компанию KLC group SIA подозревают в поставках оборудования двойного назначения в Россию в обход санкций, о чем сообщило издание The Insider.

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) начала расследование связей юрмальской компании KLC group SIA с российской военной промышленностью, чему было посвящено расследование издания The Insider. Об этом сообщает латвийское издание Lente в четверг, 22 мая.

Как утверждает The Insider, в 2024 году KLC group SIA поставила в Россию оборудование на сумму около 1,3 млн долларов, в том числе продукцию западных производителей Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation, Intel и других. Речь идет об оборудовании, которое на производстве управляет подачей газа и жидкости, следит за температурой, давлением и мощностью.

Эти товары в итоге попадали на российские предприятия, работающие с оборонным заказом, пишет The Insider. При этом формально оборудование направлялось в Казахстан и Кыргызстан, однако через сложную цепочку попадало в итоге в Россию.

После выхода расследования VDD изучает возможность возбуждения уголовного дела по факту обхода KLC group SIA санкционного режима - транзит санкционных товаров в Россию через Латвию запрещен, даже если в документах в качестве получателей указаны третьи страны.

В Латвии с марта 2025 года за нарушение санкционного режима может грозить лишение свободы сроком до 12 лет, напоминает Lente. Компания KLC Group на запросы журналистов не ответила.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
18 реакций
18 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В США прекращают чеканку монеты в один цент

Мир 13:25

Мир 0 комментариев

В Соединенных Штатах с начала 2026 года больше не будут выпускать монету достоинством в один цент, сообщают американские СМИ в пятницу, 23 мая, со ссылкой на Минфин США. Впервые такая монета была произведена в стране около 230 лет назад.

В Соединенных Штатах с начала 2026 года больше не будут выпускать монету достоинством в один цент, сообщают американские СМИ в пятницу, 23 мая, со ссылкой на Минфин США. Впервые такая монета была произведена в стране около 230 лет назад.

Читать
Загрузка

Под Мадоной перевернулась полицейская машина

Важно 13:11

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают, что на дороге Мадона - Вецпиебалга произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, который в результате перевернулся и встал на крышу.

Очевидцы сообщают, что на дороге Мадона - Вецпиебалга произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, который в результате перевернулся и встал на крышу.

Читать

Нужны были деньги, много: Андрею Яхимовичу сделали онкооперацию

История и культура 13:00

История и культура 0 комментариев

-Хорошие новости! В апреле мы проводили акцию помощи руководителю Рижского рок-клуба, лидеру группы "Цемент" Андрею Яхимовичу. У Андрея обнаружили рак, врачи советовали ему операцию с помощью гамма-ножа (это передовой щадящий метод). Нужны были деньги, много, срочно. И вот откликнулись не только друзья, но даже совсем незнакомые люди, - сообщили организаторы благотворительного проекта "Зеленая лампа" в Фейсбуке.

-Хорошие новости! В апреле мы проводили акцию помощи руководителю Рижского рок-клуба, лидеру группы "Цемент" Андрею Яхимовичу. У Андрея обнаружили рак, врачи советовали ему операцию с помощью гамма-ножа (это передовой щадящий метод). Нужны были деньги, много, срочно. И вот откликнулись не только друзья, но даже совсем незнакомые люди, - сообщили организаторы благотворительного проекта "Зеленая лампа" в Фейсбуке.

Читать

Оформили кредит на 3 000 евро: мошенники представились сотрудниками полиции

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

В среду, 21 мая, сотрудники Северовидземского отделения Видземского регионального управления Государственной полиции получили информацию о том, что в Смилтенском крае мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Государственной полиции.

В среду, 21 мая, сотрудники Северовидземского отделения Видземского регионального управления Государственной полиции получили информацию о том, что в Смилтенском крае мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Государственной полиции.

Читать

Атмосферный фронт над Латвией: погода в пятницу

Новости Латвии 12:45

Новости Латвии 0 комментариев

 В пятницу утром во многих регионах центральной и восточной Латвии продолжится дождь, а во второй половине дня и вечером небольшой дождь ожидается на востоке страны.

 В пятницу утром во многих регионах центральной и восточной Латвии продолжится дождь, а во второй половине дня и вечером небольшой дождь ожидается на востоке страны.

Читать

В Плявниеках зверски забито лопатами семейство чаек: самка и птенцы. Виновным грозит до 6 лет

Важно 12:30

Важно 0 комментариев

В Плявниках зверски убито семейство чаек. Возбуждено уголовное дело по статье жестокое обращение с животными в общественном месте или в присутствии несовершеннолетних. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет,  подтвердила агентству LETA Государственная полиция.

В Плявниках зверски убито семейство чаек. Возбуждено уголовное дело по статье жестокое обращение с животными в общественном месте или в присутствии несовершеннолетних. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет,  подтвердила агентству LETA Государственная полиция.

Читать

Фото дня: норвежец проснулся и обнаружил гигантский контейнеровоз у себя во дворе

Важно 12:27

Важно 0 комментариев

Житель прибрежной норвежской деревни Йохан Хелберг проснулся в пять часов утра, потому что в его дверь позвонил озабоченный сосед. В саду перед его домом стоял гигантский сухогруз, но норвежец даже не заметил момента, когда корабль врезался в берег.

Житель прибрежной норвежской деревни Йохан Хелберг проснулся в пять часов утра, потому что в его дверь позвонил озабоченный сосед. В саду перед его домом стоял гигантский сухогруз, но норвежец даже не заметил момента, когда корабль врезался в берег.

Читать