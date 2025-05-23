В Латвии проверяют компанию, заподозренную в связях с ВПК РФ

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) начала расследование связей юрмальской компании KLC group SIA с российской военной промышленностью, чему было посвящено расследование издания The Insider. Об этом сообщает латвийское издание Lente в четверг, 22 мая.

Как утверждает The Insider, в 2024 году KLC group SIA поставила в Россию оборудование на сумму около 1,3 млн долларов, в том числе продукцию западных производителей Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation, Intel и других. Речь идет об оборудовании, которое на производстве управляет подачей газа и жидкости, следит за температурой, давлением и мощностью.

Эти товары в итоге попадали на российские предприятия, работающие с оборонным заказом, пишет The Insider. При этом формально оборудование направлялось в Казахстан и Кыргызстан, однако через сложную цепочку попадало в итоге в Россию.

После выхода расследования VDD изучает возможность возбуждения уголовного дела по факту обхода KLC group SIA санкционного режима - транзит санкционных товаров в Россию через Латвию запрещен, даже если в документах в качестве получателей указаны третьи страны.

В Латвии с марта 2025 года за нарушение санкционного режима может грозить лишение свободы сроком до 12 лет, напоминает Lente. Компания KLC Group на запросы журналистов не ответила.