На этой неделе LMT совместно с Samsung и представителями министерств обороны, внутренних дел и юстиции представил новое устройство — смартфон, адаптированный для военных и силовых нужд. Устройство отличается повышенной прочностью, усиленной киберзащитой и специализированным программным обеспечением.

В компании отмечают, что данное устройство уже используется в нескольких странах НАТО, а LMT станет первым официальным распространителем этой технологии в балтийском регионе.

По словам вице-президента LMT Ингмара Пукиса, устройство может использоваться в разных условиях и адаптируется под различные типы задач. Оно совместимо с такими программами, как Viedsargs и TAK, и может взаимодействовать с другими военными технологиями, в том числе дронами, сенсорами и системами позиционирования.

Тактический смартфон устойчив к воде, пыли, сильным ударам, вибрациям и экстремальным температурам. Он работает с приборами ночного видения, поддерживает управление в перчатках и способен функционировать в режиме без связи, отключая все радиосигналы.

Сотрудничество между LMT и Samsung позволит государственным структурам Латвии и других балтийских стран использовать надёжные и защищённые устройства, разработанные специально для задач обороны, правопорядка и безопасности.

По предварительным данным, оборот LMT в прошлом году составил 309,6 миллиона евро, что на 0,5 процента больше по сравнению с 2023 годом.