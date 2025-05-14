Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 14. Мая Завтра: Aivita, Elfa, Elvita, Krisjanis
Доступность

В Латвии представили военные смартфоны Samsung (1)

Редакция PRESS 14 мая, 2025 09:30

Наука и технологии 1 комментариев

Латвийский оператор мобильной связи Latvijas Mobilais Telefons (LMT) станет официальным дистрибьютором тактических смарт-устройств компании Samsung в странах Балтии, сообщает BNN.

На этой неделе LMT совместно с Samsung и представителями министерств обороны, внутренних дел и юстиции представил новое устройство — смартфон, адаптированный для военных и силовых нужд. Устройство отличается повышенной прочностью, усиленной киберзащитой и специализированным программным обеспечением.

В компании отмечают, что данное устройство уже используется в нескольких странах НАТО, а LMT станет первым официальным распространителем этой технологии в балтийском регионе.

 

По словам вице-президента LMT Ингмара Пукиса, устройство может использоваться в разных условиях и адаптируется под различные типы задач. Оно совместимо с такими программами, как Viedsargs и TAK, и может взаимодействовать с другими военными технологиями, в том числе дронами, сенсорами и системами позиционирования.

Тактический смартфон устойчив к воде, пыли, сильным ударам, вибрациям и экстремальным температурам. Он работает с приборами ночного видения, поддерживает управление в перчатках и способен функционировать в режиме без связи, отключая все радиосигналы.

Сотрудничество между LMT и Samsung позволит государственным структурам Латвии и других балтийских стран использовать надёжные и защищённые устройства, разработанные специально для задач обороны, правопорядка и безопасности.

По предварительным данным, оборот LMT в прошлом году составил 309,6 миллиона евро, что на 0,5 процента больше по сравнению с 2023 годом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 22 реакций
Комментарии (1) 22 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Бабите пожилая дама врезалась на машине в детскую площадку (1)

Важно 20:40

Важно 1 комментариев

В среду автомобиль, которым управляла пожилая женщина, врезался в детскую игровую площадки в Бабите, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В среду автомобиль, которым управляла пожилая женщина, врезался в детскую игровую площадки в Бабите, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Переговоры о мире или спектакль для Трампа? Выглядит так, будто Путин и Зеленский играют для одного зрителя (1)

Мир 20:39

Мир 1 комментариев

Главная интрига недели — возможные прямые переговоры России и Украины в Турции, подготовка к которым все больше напоминает не дипломатический процесс, а политический спектакль. Именно о них пишет в первом выпуске рассылки «Контекст» после майских каникул выпускающий редактор Би-би-си Марина Ромадова.

Главная интрига недели — возможные прямые переговоры России и Украины в Турции, подготовка к которым все больше напоминает не дипломатический процесс, а политический спектакль. Именно о них пишет в первом выпуске рассылки «Контекст» после майских каникул выпускающий редактор Би-би-си Марина Ромадова.

Читать

Эстонцы попытались захватить судно российского «теневого флота» в Балтике (ВИДЕО) (1)

Важно 20:36

Важно 1 комментариев

В акватории Финского залива ВМС Эстонии попытались остановить и высадить десант на нефтяной танкер JAGUAR, следовавшего под флагом Габона. На опубликованных Z-каналами видео видно приближение к судну авиации НАТО и патрульных кораблей, сообщает ASTRA.

В акватории Финского залива ВМС Эстонии попытались остановить и высадить десант на нефтяной танкер JAGUAR, следовавшего под флагом Габона. На опубликованных Z-каналами видео видно приближение к судну авиации НАТО и патрульных кораблей, сообщает ASTRA.

Читать

Государственных денег не существует: бизнесмен (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

-Благополучие людей в государстве зависит от бюджета. Благополучие любого государства, зависит от бюджета. В нашей стране бюджет формируется только из двух источников: примерно 85% нашего бюджета — и еще около 10-15% —это европейские фонды, - пояснил бизнесмен Александр Милов на ЛР4, сообщает rus.lsm.lv.

-Благополучие людей в государстве зависит от бюджета. Благополучие любого государства, зависит от бюджета. В нашей стране бюджет формируется только из двух источников: примерно 85% нашего бюджета — и еще около 10-15% —это европейские фонды, - пояснил бизнесмен Александр Милов на ЛР4, сообщает rus.lsm.lv.

Читать

Угроза взорвать школу, звонок Press.lv в 112 и… сторону не поняли друг друга: разбираем конкретный случай (1)

Важно 19:45

Важно 1 комментариев

Некотороe время назад портал Press.lv получил письмо, пересланное нам сотрудниками столичной Ринужской гимназии. Они, в свою очередь, получили его от некоего пользователя Сети с угрозами взорвать здание школы. Директор по развитию нашего портала Press.lv Андрей Козлов рассказывает, что  действовал согласно инструкции, специально разосланной для подобных ситуаций  – сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал оператору о письме с угрозами. Но коммуникация оказалась весьма неудачной.

Некотороe время назад портал Press.lv получил письмо, пересланное нам сотрудниками столичной Ринужской гимназии. Они, в свою очередь, получили его от некоего пользователя Сети с угрозами взорвать здание школы. Директор по развитию нашего портала Press.lv Андрей Козлов рассказывает, что  действовал согласно инструкции, специально разосланной для подобных ситуаций  – сразу же позвонил по номеру 112 и рассказал оператору о письме с угрозами. Но коммуникация оказалась весьма неудачной.

Читать

Легко критиковать других, покажите пример: Силиня обещает не повышать налоги, но откуда возьмет деньги? (1)

Новости Латвии 19:25

Новости Латвии 1 комментариев

Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.

Правительство во вторник, 13 мая, концептуально договорилось увеличить расходы на оборону, начиная с 2025 года постепенно достигнув цели — 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). На вопрос о том, как будет достигнута эта цель, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») в интервью программе TV3 «900 секунд» в среду, 14 мая, заявила, что планируется создать специальный Фонд обороны и безопасности, а также предпринять и другие шаги. При этом, по словам премьер-министра, введение новых налогов в Латвии пока не планируется.

Читать

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы: что случилось? (1)

Мир 18:56

Мир 1 комментариев

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы на одну ступень выше, чем после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняется «возросшими угрозами» в Европе и возможностью диверсий вблизи границ Нидерландов, передает русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство на анализ угрозы спецслужбой MIVD.

Армия Нидерландов повысила уровень угрозы на одну ступень выше, чем после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это объясняется «возросшими угрозами» в Европе и возможностью диверсий вблизи границ Нидерландов, передает русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство на анализ угрозы спецслужбой MIVD.

Читать