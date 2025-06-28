В Латвии появился новый вид клещей; чем он опасен?

Это клещ луговой, латышское название - ornamentētā pļavērce, а по-латыни - Dermacentor reticulatus. Он похож на распространенных в Латвии пастбищного и собачьего клещей, но его особенность состоит в том, что луговой клещ обитает только в норах животных, поэтому человек может встретиться в природе только со взрослым клещом.

"Луговой клещ в Латвии известен с 2005 года, когда он был обнаружен впервые, за это время он постепенно распространился по всей территории. Известно, что он встречается по всей Курземе, Селии и в Латгалии до Резекне. Ожидается, что клещ распространится дальше на север, а также в Видземе, где его пока нет", - пояснил исследователь.

Клеща переносят крупные млекопитающие, они пересекают Даугаву выше Екабпилса. Когда животные - переносчики клеща переправятся через реку Айвиексте, луговой клещ распространится в Видземе.

Луговой клещ намного крупнее и ярче окрашен, чем обычный пастбищный и собачий клещи, а также быстрее двигается. Он переносит те же самые заболевания, что и эти клещи, причем в основном кормится в шерсти млекопитающих. "Если луговой клещ нападет на человека, он обычно присасывается на волосистой части головы. Этим клещам нравятся волосы, а не голое тело", - предупреждает эксперт.

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