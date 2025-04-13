Книга состоит из трех оригинальных рассказов, автором которых является искусственный интеллект "Гвидо". Он же создал и визуальный образ книги.

Эти истории рассказывают о смелости, о дружбе и о вере в себя, поясняет руководитель отдела брайлевской и адаптированной печати Библиотеки для незрячих Гунта Бите, участвовавшая в написании книги. Издание предназначено для детей и подростков, которым трудно читать и воспринимать сложный язык, а также "для всех, кто хочет наслаждаться чтением душевных и простых историй с глубоким смыслом".

Презентация книги ожидается 16 апреля в 14:00 в читальне Библиотеки для незрячих. В интерактивной беседе со слушателями примет участие автор книги - искусственный интеллект "Гвидо".