В Латгалии завели дело на учителя за насилие над школьницей

Будучи учителем 17-летней девушки, обвиняемый, зная о возрасте жертвы, использовал свой авторитет учителя для удовлетворения своего сексуального желания. В период с октября по ноябрь 2015 года во время частных уроков, когда в классе не было других людей, мужчина неоднократно и умышленно совершал действия сексуального характера против воли потерпевшей. Мужчина пытался целовать девушку в губы и трогал тело жертвы руками через одежду.

Когда девушка отталкивала учителя, он предпринимал новые попытки. Мужчина прекратил свои преступные действия только тогда, когда ученица, спасаясь от насилия, выбежала из аудитории.

Прокуратура отмечает, что дети, подвергшиеся сексуальному насилию, часто не рассказывают об этом. Причин тому несколько: дети боятся, что им не поверят, что им отомстят, они не знают, что будет потом и как отреагируют эмоционально близкие им люди. Некоторые дети готовы рассказать о сексуальном насилии в детстве только спустя годы, будучи взрослыми.

Расследование этого дела также показало, что многие ученики боятся говорить о сексуальном насилии, которому они подверглись со стороны этого учителя.

Сексуальное насилие - это любые действия сексуального характера: попытки совершить сексуальный акт, нежелательные комментарии сексуального характера или действия, направленные против сексуальности другого человека без его согласия.