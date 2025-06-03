В Италии извержение вулкана Этна: туристы спасаются бегством по склону горы (ВИДЕО)

#ITALY: New video shows Mount #Etna erupting. pic.twitter.com/zqZHU4FR03— GRX (@GlobalReportX) June 2, 2025
На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видно, как люди бегут вниз по склону горы, спасаясь, пока над ними сгущается плотный столб дыма.
Итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии в своем заявлении сообщил, что в кратере происходят мощные стромболианские взрывы — тип извержения, интенсивность которого нарастает.
«За последние часы в районе Пиано Веторе зафиксирован тонкий слой пепла», — говорится в сообщении.
Как отмечают в комментариях к видео: "результаты 30 лет дорогостоящего сокращения выбросов углекислого газа вернулись в атмосферу".
Согласно информации на сайте “Volcanic Discovery”, перед извержением были зафиксированы вулканические землетрясения, которые начались в воскресенье около 22:00 по местному времени и достигли пика незадолго до 1:00 ночи с воскресенья на понедельник.
Со слов экспертов, опасности для населения на данный момент нет.
Аэропорт Катании продолжает работать в штатном режиме с учетом повышенного уровня опасности для авиации. Отмечается, что для пилотов сначала объявили красный уровень опасности, однако через три часа он был снижен до оранжевого.