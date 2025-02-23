Девочка, которую искала полиция в Иманте, найдена — она в безопасности (ФОТО) (ДОПОЛНЕНО)

В последний раз ее видели на бульваре Анниньмуйжас, 49, недалеко от магазина Rimi. Известно, что ребенок ушел в направлении центра культуры "Иманта".

Приметы: одета в светло-зеленую куртку, темный комбинезон, на ногах обувь темного цвета.

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Было выяснено, что мужчина на фотографиях сопровождал девочку, в связи с чем сотрудники полиции ведут работу по установлению личности этого сопровождающего.

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В 21:20 Госполиция сообщила в соцсетях о том, что личность объявленной в розыск девочки и ее спутника установлена. С девочкой все в порядке, она в безопасности и находится у себя дома.

Госполиция благодарит всех жителей Иманты и Золитуде, кто участвовал в поисках и помог установить личность разыскиваемых, а также выяснить обстоятельства случившегося!