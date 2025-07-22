В Гробини нетрезвая женщина буквально скатилась в реку

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила сообщение, что на улице Намикя в Гробине в канаве находится человек.
Вызов поступил в 20:22 — нужно было доставить человека к машине скорой помощи, но это уже было сделано до прибытия спасателей, и их помощь не потребовалась, сообщила представитель VUGD Анете Страдиня.
Более подробная информация имеется у муниципальной полиции Южнокурземского края, которая присутствовала на месте происшествия.
«Женщина в состоянии алкогольного опьянения скатилась по склону между мостом и рекой Аланде у спортивного центра», — рассказала начальник полиции Иева Илстере.
В воду она не упала, но была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
По словам правоохранителей, эта женщина хорошо известна своим образом жизни. Еще днем сотрудники полиции прогоняли ее со спортивной площадки, где она находилась в нетрезвом виде.
Возможно, она вместе со своими «товарищами» отправилась купаться, предполагает И. Илстере.