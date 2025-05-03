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«В Германии экстремизмом признано то, что у нас записано в Сатверсме — как же так!?» Вопрос от Кривцовой

Редакция PRESS 3 мая, 2025 09:28

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Федеральное ведомство по охране конституции отнесло партию "Альтернатива для Германии"к правоэкстремистским на федеральном уровне. Об этом ведомство сообщило на своем сайте в пятницу, 2 мая, пишет Deutsche Welle.

Свое решение ведомство обосновало "экстремистским характером партии в целом, которая пренебрегает человеческим достоинством". Указывается, что соответствующую оценку Федеральное ведомство по охране конституции вынесло "после интенсивной и всесторонней экспертной проверки".

"Подозрения превратились в уверенность"

Как пояснила далее германская спецслужба, "подозрения в том, что партия преследует цели, направленные против свободного демократического порядка, подтвердились и, по сути, во многом превратились в уверенность". "Преобладающее в партии понимание народа по этническому и родовому признаку несовместимо с основным свободным демократическим порядком", - заявили в ведомстве.

По оценке Федерального ведомства по охране конституции, цель АдГ - исключить определенные группы населения из равного участия в жизни общества. В частности, АдГ считает граждан Германии - выходцев из стран, где преобладает мусульманское население, "неравноправными представителями немецкого народа по этническому определению",  указывает спецслужба. По словам заместителей главы ведомства Зинана Зелена и Зильке Виллемс, заявления и позиции партии в целом, а также ее ведущих представителей нарушают принцип человеческого достоинства.

Нэнси Фезер, исполняющая обязанности министра внутренних дел ФРГ напомнила об аргументах Федерального ведомства по охране конституции, обосновывающих его решение относительно АдГ: "Новая оценка <…> ясна и недвусмысленна, поскольку доказано, что АдГ ведет деятельность, направленную против основ свободного демократического порядка". Партия занимает позицию, означающую, что "целые группы населения подвергаются дискриминации", а "граждане с миграционной биографией рассматриваются как немцы второго сорта", заявила Нэнси Фезер. "Это явно противоречит принципу уважения человеческого достоинства, закрепленному в статье 1 Основного закона", - подчеркнула она.

И вот тут возникает вопрос...

"Интересное дело. В Германии партию Альтернатива для Германии признали право-экстремисской за то, что она исповедует этническое определение государственной нации и тем самым стремится к дискриминации сограждан иного происхождения. В Латвии же этническое определение государственной нации является официальным и признается высшими судами ядром Латвийской конституции, - пишет на своей странице ФБ юрист и правозащитник Елизавета Кривцова.

Внимание знатокам, кто укажет на три существенных различия между позицией АдГ и доктриной государственной нации Латвии?.."

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