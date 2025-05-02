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Помощником Земессардзе может стать любой всего за 6 дней: но оружия не дадут и денег тоже (1)

Редакция PRESS 2 мая, 2025 19:19

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Национальные вооружённые силы запускают программу помощников Земессардзе — она рассчитана на тех, кто по состоянию здоровья, занятости или другим причинам не может стать полноценным земессаргом, но хочет внести свой вклад в оборону страны. Такая возможность теперь предоставляется всем желающим, сообщает LSM+.

Помощникам Земессардзе не выдадут форму, оружие и не будут выплачивать компенсацию. Но в случае кризиса они смогут помогать, например, в работе центров мобилизации, в системе логистики или при строительстве оборонной инфраструктуры.

"Это будут различные направления службы. Но не с тем же статусом, что и земессарги, которые дают клятву жертвовать жизнью для защиты страны. Это для тех, кто не уверен, готов ли он взять такие обязательства, но хочет быть полезным для гособороны", — пояснил командующий НВС Каспарс Пуданс.

Обучение помощников займёт всего шесть дней. За это время они освоят основы стрельбы, строевую подготовку, навыки выживания в открытой местности, первую помощь. Требования к здоровью для них будут ниже, чем у обычных земессаргов.

"Одна из причин, по которой мы приглашаем их сейчас, заключается в том, чтобы они поняли, каковы могут быть их обязанности, а также что для этого требуется, каковы риски. Возможно, с помощью этого обучения они смогут повысить свою психологическую готовность. Но мы прекрасно понимаем, что это не накладывает никаких обязательств. Мы понимаем, что каждый должен в первую очередь заботиться о своей семье. Но я думаю, что пребывание в системе поможет им понять, что я тоже могу сделать для своей семьи", — отметил Пуданс.

Помощники не подлежат мобилизации, даже в кризисной ситуации они сами смогут решать хотят ли помогать НВС.

Чтобы присоединиться к их рядам, достаточно просто поставить подпись.

"В значительной степени это позволит Земессардзе стать более широкой и более доступной различным группам общества, независимо от состояния здоровья и подобного. Также это поможет на региональном уровне, чтобы как можно больше людей могли поддержать и принять участие в укреплении нашей безопасности", — сказал министр обороны Андрис Спрудс.

Особенно в Земессардзе сейчас ждут IT-специалистов, поваров, автомехаников, психологов, исследователей и специалистов по коммуникациям.

Экспертов по кибербезопасности и радиолюбителей призывают записываться в батальон радиоэлектронной борьбы.

Подать заявки можно на сайте zs.mil.lv.

Работать программы начнут только после утверждения соответствующих поправок в законе.

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