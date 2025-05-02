"Оправдали ли мы за эти 35 лет полученную независимость? Мой ответ: и да, и нет.

Если задать этот вопрос самому себе, то мой ответ — «да». Я абсолютно перешёл на «ты» с латышским народом, я на стороне своего народа — и в горе, и в радости. Я переживаю из-за неудач в сфере экономического развития. Без сомнений, я переживаю и по поводу неудач проекта Rail Baltica. Если просчёты в реализации проекта допустили исключительно представители нашего народа, то это очень большой стыд.

Я стараюсь верить, что Латвия всё же поднимется в своём экономическом развитии выше предпоследнего места в Европейском союзе. Наши достижения в культуре, спорте, обороне и других сферах — это хороший пример того, как нужно управлять страной.

Лично я уже в довольно преклонном возрасте, но всё же стараюсь быть в курсе всех жизненных вопросов, особенно по поводу особого положения латышского языка в языковом пространстве Латвии. Жителям нужно самим спросить себя: почему сложилась такая ситуация, что многие люди, прожив здесь много лет, до сих пор не выучили латышский язык?", - размышляет Почс.

Дипломат считает, что главной гарантией безопасности и независимости Латвии является эффективное соблюдение 5-го пункта Устава НАТО. Любые разговоры о замене механизмов НАТО альтернативными европейскими механизмами безопасности автоматически создают угрозу независимости Латвийскому государству.

"Поэтому политический императив должен оставаться прежним — упор на стабильность существующих инструментов НАТО, независимо от зигзагов в российско-американских отношениях. Стратегические возможности для экономического развития Латвии всегда предоставлялись ее расположением между европейским и российским (евразийским) рынками. В нынешних условиях ответ на этот вопрос также зависит от продуманных долгосрочных стратегических решений ЕС, без учета краткосрочных политических циклов российско-американских отношений", - считает он.