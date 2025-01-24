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В других странах было страшнее: Рукс — о разгуле голландских фанатов в Риге

© LETA 24 января, 2025 09:22

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Правоохранительные органы в целом справились с голландскими футбольными фанатами, устроившими в четверг вечером беспорядки в Риге, так как полиция пыталась сбалансировать свои действия, поэтому сегодня утром не было сообщений о таких разрушениях, которые наблюдались в других странах, например, о поджогах, сказал начальник Государственной полиции Армандс Рукс Латвийскому радио.

Он сообщил, что полиция возбудила уголовный процесс по факту повреждения имущества и хулиганства.

Начальник полиции добавил, что, судя по полученной утром информации, серьезного ущерба не нанесено, но есть некоторые детали, которые необходимо уточнить.

Рукс добавил, что присутствовал на стадионе во время матча и давал необходимые инструкции, в том числе и перед матчем.

Шеф полиции сказал, что нет ничего проще, чем направить батальон специального назначения с дубинками в толпу и сдерживать людей. По его мнению, это был бы неправильный подход.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов старались сбалансировать свои действия. "Хотя нарушения есть, но беспорядков не было", - сказал Рукс.

"Мы оценивали возможные последствия. Мы не хотим войти в историю футбола как страна, которая подавляет абсолютно все. Люди праздновали футбольный праздник. Речь идет об ущербе, о том, как они себя вели. Разбитая витрина, физические проявления в отношении того или иного человека - это совсем другое дело", - сказал начальник Госполиции.

...Кстати, если кого интересует, латвийские футболисты команды  RFS вчера победили голландский "Аякс"...
 

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