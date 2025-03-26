Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

В датскую армию теперь будут призывать и женщин: это третья страна НАТО с обязательной службой и для них

© Deutsche Welle 26 марта, 2025 17:54

Важно 0 комментариев

Правительство Дании вводит обязательную военную службу для женщин. Достигшие 18-летия датчанки могут быть призваны на военную службу уже с июля - значительно раньше, чем планировалось до сих пор, заявил министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен во вторник, 25 марта.

"Учитывая текущую ситуацию в сфере оборонной политики и безопасности, вооруженные силы должны набирать больше новобранцев", - отметил он. По словам министра, важным сигналом при этом станет достижение полного равенства между мужчинами и женщинами в вопросе военного призыва уже с 1 июля 2025 года.

Первоначально планировалось, что датчанки будут призываться на военную службу с 2027 года. В том же решении срок обязательной военной службы был увеличен с четырех до одиннадцати месяцев. В настоящее время женщины служат в датских вооруженных силах только на добровольной основе.

Призыв на обязательную военную службу в Дании проводится лишь в том случае, если набирается достаточное число добровольцев. Кто именно будет призван, определяет ежегодная лотерея, пишет AFP.

В феврале правительство Метте Фредериксен в связи с возросшей угрозой со стороны РФ, ведущей войну против Украины, объявило об увеличении оборонного бюджета на текущий и следующий годы в общей сложности на 6,8 млрд евро. "Мы имеем дело с агрессивной Россией, которая перевооружается и производит больше боеприпасов за три месяца, чем НАТО за целый год", - заявила Фредериксен.

Кроме того, в последние месяцы обострились разногласия Дании и администрации президента США Дональда Трампа вокруг Гренландии на фоне заявлений главы Белого дома о желании аннексировать этот остров. Дания - третья страна НАТО, вводящая обязательную военную службу для женщин после Норвегии и Швеции.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Спасатели заворачивали кого-то в одеяло: в Кенгарагсе в реку упал автомобиль

Важно 18:58

Важно 0 комментариев

Во вторник, около 20.00, на променаде в рижском микрорайоне Кенгарагс в воду въехал автомобиль.

Во вторник, около 20.00, на променаде в рижском микрорайоне Кенгарагс в воду въехал автомобиль.

Читать
Загрузка

Если папа мало зарабатывает: каков минимальный размер алиментов?

Юридическая консультация 18:57

Юридическая консультация 0 комментариев

"Родители находятся в процессе развода. Ребенок останется жить с матерью, а отец должен будет платить алименты. Обязан ли он платить, если у него нет работы или маленькая зарплата и он не может платить столько, сколько запросила бывшая жена? Есть же в законе статья, что алименты зависят от материального положения родителя?"

"Родители находятся в процессе развода. Ребенок останется жить с матерью, а отец должен будет платить алименты. Обязан ли он платить, если у него нет работы или маленькая зарплата и он не может платить столько, сколько запросила бывшая жена? Есть же в законе статья, что алименты зависят от материального положения родителя?"

Читать

Брюссель просит граждан ЕС собрать» тревожный чемоданчик»: что в нем?

Важно 18:43

Важно 0 комментариев

В аварийный набор должны входить, помимо прочего, продукты питания и вода, рассчитанные на трое суток, лекарства, копии важных документов, удостоверяющих личность.

В аварийный набор должны входить, помимо прочего, продукты питания и вода, рассчитанные на трое суток, лекарства, копии важных документов, удостоверяющих личность.

Читать

Купил билет на заправке: латвиец выиграл миллион евро в лотерею

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В моментальной лотерее «Миллион» VAS «Latvijas loto» в третий раз выигран миллион евро, сообщили в компании.

В моментальной лотерее «Миллион» VAS «Latvijas loto» в третий раз выигран миллион евро, сообщили в компании.

Читать

Прижал в автобусе и трогал за интимное: в Лиепае к младшим школьникам пристал мужчина

ЧП и криминал 18:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Двое мальчиков в Лиепае пережили неприятный инцидент прямо в городском автобусе, сообщает портал liepajniekiem.lv.

Двое мальчиков в Лиепае пережили неприятный инцидент прямо в городском автобусе, сообщает портал liepajniekiem.lv.

Читать

Растет количество детей, заразившихся кишечной палочкой: врачи

Новости Латвии 18:23

Новости Латвии 0 комментариев

Состояние здоровья шести детей, заразившихся кишечной палочкой (Escerichia coli), вырабатывающей шига-токсин (веротоксин), оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщили в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ).

Состояние здоровья шести детей, заразившихся кишечной палочкой (Escerichia coli), вырабатывающей шига-токсин (веротоксин), оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщили в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ).

Читать

СМИ сообщили о задержании в РФ миллиардера Вадима Мошковича

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

Основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович задержан по делу о хищениях, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на российские СМИ.

Основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович задержан по делу о хищениях, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на российские СМИ.

Читать