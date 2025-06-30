В больнице Страдиня проведена уникальная операция по удалению опухоли: подробности

Операцию провели специалисты нейрохирургической клиники больницы им. Страдыня в сотрудничестве с оториноларингологами, осуществив доступ к опухоли основания черепа через носовую полость транссфеноидальным доступом.

Учитывая, что опухоль также прорастает в полость пазухи, целью операции было получение образца ткани с минимальным риском для пациента для уточнения диагноза и определения наиболее подходящей тактики лечения. Без нейроэндоскопии такой подход был бы невозможен, и пациенту пришлось бы начинать лечение без точной диагностики патологии, отмечают в больнице.

Как объясняют специалисты, опухоль широко проникает в кости основания черепа и прорастает черепные нервы, в результате чего у пациента возникают двоение в глазах, боль и онемение лица.

Руководитель Клиники нейрохирургии Латвийского медицинского университета Эгилс Валейнис подчеркивает, что инновация нейроэндоскопии имеет важное значение в латвийской нейрохирургии, поскольку позволяет проводить щадящие, малоинвазивные операции, одновременно получая качественную визуализацию сложных структур мозга.

Новое устройство не только дает возможность получать образцы тканей, но и проводить операции при опухолях желудочков мозга, лечить опухоли гипофиза и гидроцефалию. Специалисты больницы Страдыня уверены, что устройство станет незаменимым инструментом при лечении различных нейрохирургических патологий, где требуется высокая точность и минимальное хирургическое вмешательство.