В 4 утра автомобиль в Риге сбил двух пешеходов: подробности

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло около 4 часов утра на улице Мангальсалас, где водитель автомобиля "Mitsubishi Montero Sport" совершил наезд на двух мужчин.

В воскресенье в Латвии было зарегистрировано 97 ДТП, результате аварий один человек погиб, а 16 получили травмы.

Погибший был пешеходом, а ДТП произошло в Рижском регионе. Среди пострадавших было четыре велосипедиста и четыре пешехода.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения в воскресенье были задержаны семь водителей, в том числе четверо привлечены к уголовной ответственности, так как находились в сильном опьянении.

За превышение скорости составлено 235 протоколов, двое водителей наказаны за агрессивное вождение.

В целом за прошедшие сутки полиция составила 505 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

