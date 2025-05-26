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В 4 утра автомобиль в Риге сбил двух пешеходов: подробности

© LETA 26 мая, 2025 13:51

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Ранним утром в понедельник автомобиль сбил двух мужчин в Риге, один из которых погиб, сообщили в Государственной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло около 4 часов утра на улице Мангальсалас, где водитель автомобиля "Mitsubishi Montero Sport" совершил наезд на двух мужчин.

В воскресенье в Латвии было зарегистрировано 97 ДТП, результате аварий один человек погиб, а 16 получили травмы.

Погибший был пешеходом, а ДТП произошло в Рижском регионе. Среди пострадавших было четыре велосипедиста и четыре пешехода.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения в воскресенье были задержаны семь водителей, в том числе четверо привлечены к уголовной ответственности, так как находились в сильном опьянении.

За превышение скорости составлено 235 протоколов, двое водителей наказаны за агрессивное вождение.

В целом за прошедшие сутки полиция составила 505 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.
 

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