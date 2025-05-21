Уже в субботу в Риге с выступит музыкант «Гио Пика»

Георгий «Гио Пика» Джиоев родом из Тбилиси, по национальности – осетин. Мальчик воспитывался в семье музыкантов, у него был строгий отец и старший брат.

Рассказывая о своей музыке, певец отмечает, что она носит криминальный характер. Гио считает, что объективно оценивает криминальную ситуацию в выпущенных песнях, так как рос в этом обществе и дружил с парнями, связанными с данной темой. Сам Пика называет этот жанр шансоном, который исполнен в виде речитатива и наложен на биты, хотя тексты песен более жестокие и злые.

В 2014 году Джиоев записал песню под названием «Фонтанчик с дельфином», которая рассказывает о колонии для осужденных к пожизненному лишению свободы. Через 2 года поклонники артиста увидели на YouTube клип на этот трек, который снимали на фоне тюрьмы. Клип собрал более 40 миллионов просмотров.

За время своей карьеры Георгий выпустил шесть полноценных студийных альбомов и один мини-альбом, а также заснял пять клипов. На данный момент артист активно работает над записью нового альбома.

В этот раз музыкант впервые привезёт своё новое шоу в Ригу. Недавно в одном из рижских кинотеатров прошла премьера документального фильма о истории создания нового шоу. Над фильмом работала латвийская команда в лице режиссера Егора Жарикова, тур-менеджера Эрика Рузавина, видео-оператора Максимилиана Креслова и многих других.

Гио сам лично прибыл в Ригу на премьеру. В интервью он поделился своими эмоциями и рассказал, как Рига стала его первой концертной площадкой в Европе, где они собрали полный зал.

На днях музыкант выпустил клип на песню «Sveiki Riga», который приурочен к единственному концерту в Прибалтике.

Сейчас особое внимание будет уделено оформлению сцены. Высокотехнологичные визуальные и световые эффекты в сочетании с живой музыкой создадут абсолютно другую атмосферу аренного концерта. Артист исполнит свои лучшие работы и представит новый материал. Билеты на мероприятие доступны во всех кассах «Biļešu Serviss» и «TIcketshop.lv».