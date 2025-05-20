Уволен со службы, лишен прав: полковник НВС попался пьяным за рулём

Приговор еще не вступил в силу, однако Казенко, занимавший должность командира управления снабжения НВС, после проступка был уволен со службы и вышел на пенсию по выслуге лет.

Казенко был задержан 16 марта в Валкской волости, так как находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения 1,67 промилле. Госполиция возбудила против него уголовное дело. Автомобиль, которым управлял Казенко, ему не принадлежал, поэтому суд постановил взыскать с обвиняемого часть его стоимости в размере 11 200 евро.

Свою вину в вождении в состоянии опьянения Казенко признал.

Казенко занимал должность командира управления снабжения НВС с 3 июля 2023 года, а службу в латвийской армии начал в 1996 году.

