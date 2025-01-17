Украина переносит свои базы данных на территорию Латвии

Это касается не только баз данных, но и вопросов кибер- и физической защиты. Об этом сообщила министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, все реестры украинского Министерства юстиции, пострадавшие из-за кибератаки российских хакеров, полноценно возобновят работу в понедельник, 20 января.

Отметим, что в конце декабря Министерство юстиции Украины возобновило работу первых трех ключевых нотариальных реестров после масштабной кибератаки. В частности, заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Напомним, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции.