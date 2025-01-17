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Украина переносит свои базы данных на территорию Латвии

Редакция PRESS 17 января, 2025 20:58

Наука и технологии 0 комментариев

Украина после масштабной атаки на госреестры разместит "определенную инфраструктуру" на территории Латвии и Эстонии, сообщают украинские СМИ.

Это касается не только баз данных, но и вопросов кибер- и физической защиты. Об этом сообщила министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, все реестры украинского Министерства юстиции, пострадавшие из-за кибератаки российских хакеров, полноценно возобновят работу в понедельник, 20 января.

Отметим, что в конце декабря Министерство юстиции Украины возобновило работу первых трех ключевых нотариальных реестров после масштабной кибератаки. В частности, заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Напомним, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции.

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