Угроза финансовой стабильности государства: КС признал роспуск думы Резекне соответствующим Конституции

Как сообщили в суде, решением суда статья 1 закона о роспуске Резекненской городской думы признана соответствующей статьям 1 и 101 Конституции.

Заявление в КС было подано от имени Резекненской городской думы.

КС пришел к выводу, что Резекненская дума давно и неоднократно - как при подготовке, так и при утверждении бюджетов на 2023 и 2024 годы - нарушала законы и нормативные акты, устанавливающие основные требования к муниципальным бюджетам. Кроме того, городская дума приняла на себя обязательства, превышающие имеющиеся у нее финансовые ресурсы, и откладывала получение государственного кредита, создавая тем самым риск новых убытков.

Как заявила председатель КС Ирена Куцина, бюджет муниципалитета нельзя рассматривать в отрыве от общей бюджетной системы государства. Если бюджет муниципалитета не исполняется в соответствии с требованиями нормативных актов и самоуправление попадает в финансовую ситуацию, требующую больших затрат государственных ресурсов, это сказывается на общей финансовой стабильности и долгосрочном развитии государства, что негативно отражается на всех гражданах.

Следовательно, существенность нарушений законов и нормативных актов в области муниципального бюджета должна оцениваться с точки зрения угрозы для выполнения самоуправлением своих автономных функций и влияния не только на жителей самоуправления, но и на общество в целом, сказал Куцина, добавив, что самоуправление - это не государство в государстве.

О существенности нарушений правовых норм, допущенных думой, свидетельствуют не только последствия, уже вызванные этими нарушениями, но и последствия, которые эти нарушения могут вызвать. Государство обязано не допустить, чтобы самоуправление оказалось в таком финансовом положении, когда у него не будет средств для выполнения своих автономных функций, указывает КС. Государство должно иметь возможность действовать своевременно, не дожидаясь, пока будет нанесен значительный ущерб, говорится в решении.

Суд постановил, что допущенные нарушения, если оценивать их в совокупности, должны быть признаны существенными, и, таким образом, основания для отставки думы, предусмотренные законом о самоуправлениях, имели место.

КС пришел к выводу, что заявитель (Резекненская дума) не мог надлежащим образом выполнять возложенные на него административные задачи и что тем самым было нарушено функционирование самоуправления. Тот факт, что на момент принятия оспариваемых норм заявитель уже принял бюджет на 2024 год, в данных обстоятельствах не свидетельствует о том, что дума смогла бы обеспечить правомерность своих действий в будущем.

В свете вышеизложенного суд постановил, что роспуск Резекненской городской думы был необходим в демократическом правовом государстве в качестве средства постконтроля за деятельностью самоуправления.