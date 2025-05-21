Роспуск Резекненской думы в интересах жителей: министр умного развития Берзиня

По словам министра, такое решение является подтверждением того, что главная задача местного самоуправления - работать в интересах жителей своей административной территории, обеспечивая демократию и верховенство закона, сообщили агентству ЛЕТА в отделе по связям с общественностью министерства.

"Решение Конституционного суда подтверждает, что наши действия в случае с Резекне были своевременными, необходимыми и юридически обоснованными. Любое самоуправление должно действовать ответственно и законно в интересах своих жителей, и этим решением мы защитили права и благополучие как жителей Резекне, так и общества в целом", - пояснила Берзиня.

Она также отметила, что временной администрации Резекне под руководством Гуны Пуце пока удалось принять сбалансированный бюджет на 2025 год, а 2024 год уже был закрыт с перераспределением бюджета, и год закончился с фактически покрытыми долгами.

Несмотря на трудности, была найдена возможность стимулировать инвестиции путем продвижения проектов, связанных с развитием промышленных зон. Началась работа по изменению модели управления муниципальными предприятиями и имуществом самоуправления, добавила министр.