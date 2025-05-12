В своем посте, опубликованном в субботу, 10 мая, пользователь пишет: "Знакомый прислал. Сегодня на спортивной площадке 21-й средней школы маленькие латышские и русские мальчики (6-12 лет) играли в футбол, пришли индийцы и гастарбайтеры из Центральной Азии и прогнали их, говорят, там такое регулярно".

Среди комментариев много откровенно расистских откликов и призывов "разобраться" с теми, кто выгнал со школьного футбольного поля детей. Кто-то предлагает вызывать в таких случаях полицию и недоумевает, почему этого никто не сделал, а кто-то - поставить в известность школу и задается вопросом, в курсе ли учебное заведение, что происходит у них на стадионе. Вот некоторые из наиболее адекватных комментариев:

-А где же папочки этих маленьких мальчиков были - плакали за углом?

- Хорошо хоть, что в крикетную площадку не переделали.

- А разве у школ менты больше не патрулируют? Когда мои учились, у нас были свои, прикрепленные к школе менты, 2 шт.

- Школа знает, что происходит у нее на площадке? Есть какой-то график занятий? Да и тогда, если определенного графика нет, на ШКОЛЬНОЙ площадке преимущество должно быть у детей, а не у незваных гостей.

- Если память мне не изменяет, то раньше, лет 20-30 и более назад, когда пацаны заполняли публичные площадки для футбола и баскетбола, такой феномен был совершенно заурядным, никто не устраивал скандала. Ну да, а теперь цвет кожи виноват. А вообще радует, что эти площадки заполняются, все равно, кем.

- Там нет такого варианта, что площадка в определенное время арендуется? Когда я ходил в среднюю школу, при моей школе площадка была перестроена, и договориться о времени, чтобы с мячом поиграть, было почти невозможно. Изредка после уроков и по субботам в 8 часов утра. В остальное время площадка сдавалась в аренду и не была доступна.

(Иллюстративное фото.)