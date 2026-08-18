В то же время в первом полугодии выросло производство ферментированных напитков с содержанием алкоголя свыше 6% — в 7,8 раза.

Если оценивать производство по содержанию абсолютного алкоголя в напитках, то в первом полугодии его объемы сократились на 41,1%.