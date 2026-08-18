В первом полугодии снижение объемов производства наблюдалось в категории промежуточных алкогольных продуктов с содержанием алкоголя до 15% — в 16,6 раза, ферментированных напитков с содержанием алкоголя до 6% — на 39,5%, в группе прочих алкогольных напитков — на 39,4%, вина — на 10,4%, а в категории промежуточных алкогольных продуктов с содержанием алкоголя свыше 15% и до 22% объемы производства сократились в 42,6 раза.
В то же время в первом полугодии выросло производство ферментированных напитков с содержанием алкоголя свыше 6% — в 7,8 раза.
Если оценивать производство по содержанию абсолютного алкоголя в напитках, то в первом полугодии его объемы сократились на 41,1%.
За первые шесть месяцев было произведено 564 030 литров вина, 1,548 млн литров ферментированных напитков с содержанием алкоголя до 6%, 1,663 млн литров ферментированных напитков с содержанием алкоголя свыше 6%, 100 370 литров промежуточных алкогольных продуктов с содержанием алкоголя до 15%, 1770 литров промежуточных алкогольных продуктов с содержанием алкоголя свыше 15% и до 22%, а также 11,661 млн литров прочих алкогольных напитков.
Как сообщалось, в 2025 году в Латвии было произведено 46,392 млн литров алкогольных напитков, не считая пива. По сравнению с 2024 годом производство алкогольных напитков в прошлом году выросло на 5%.
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