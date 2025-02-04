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Третий год войны: в Латвии изучают вопрос об открытии бомбоубежищ

© LETA 4 февраля, 2025 09:50

Новости Латвии 0 комментариев

Скоро исполнится три года с тех пор, как Россия развязала полномасштабную войну в Украине, и за это время в Латвии остро актуализировалось проблема, которая регулярно, но безрезультатно обсуждалась ранее - необходимость в бомбоубежищах.

Пригодные для укрытия людей места определены, но строительные нормы и необходимые поправки к законам, которые сделают бомбоубежища обязательными в новых домах, еще не приняты. Девелоперы недвижимости считают, что ответственные министерства сами еще не понимают, от каких угроз хотят защитить людей, и призывают не преувеличивать требования к устройству убежищ, чтобы не сделать недвижимость непомерно дорогой.

Министерство внутренних дел обследовало на предмет устройства бомбоубежищ 4710 государственных и муниципальных объектов по всей стране, и глава ведомства Рихард Козловскис оптимистично считает, что мест для укрытия в густонаселенных районах достаточно, чтобы разместить около полумиллиона человек.

Однако в Риге из 552 возможных убежищ соответствующими требованиям безопасности были признаны 377, где, например, от атаки дронов могут укрыться около 200 000 человек, то есть только треть населения столицы.

Эти помещения станут базой убежищ, которая со временем будет расширяться. По словам советника премьер-министра по национальной безопасности Айриса Риквейлиса, правительство уже выделило средства на обустройство убежищ, чтобы людям была доступна вода и свежий воздух.

Предполагается, что будет три категории убежищ. Убежища третьей, или низшей категории будут предназначены для гражданских лиц, а второй и первой - для представителей госуправления и военных нужд.

Специфика двух высших категорий убежищ публично не обсуждается. Для обустройства убежищ в уже имеющихся помещениях, не говоря уже о строительстве новых убежищ, потребуются новые строительные нормы и поправки к закону о гражданской обороне.

Закон определит, где будут расположены убежища, какой они будут категории и вместимости, а строительные нормы будут регулировать технические характеристики и другие требования.

(Delfi.lv)

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