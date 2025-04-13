Трамп продлил санкции из-за «вредоносной деятельности» РФ

Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в связи с "вредоносной деятельностью" России за рубежом. Документ, подписанный Трампом 10 апреля, опубликован на сайте американского Федерального реестра. Первым внимание на него в субботу, 12 апреля, обратило российское государственное агентство ТАСС.

Чрезвычайное положение в США в связи с угрозой нацбезопасности от действий российских властей было объявлено 15 апреля 2021 года в указе 14024, который был подписан предшественником Трампа - Джо Байденом. Впоследствии этот режим продлевался и расширялся другими указами Байдена, действие которых также продлено.

Как сообщается на сайте Минфина США, указ 14024 "устанавливает режим ЧП, в рамках которого могут вводиться санкции против физических и юридических лиц, содействующих определенной вредоносной внешней деятельности РФ". Этот режим не связан с кризисом в Украине, подчеркивается в пресс-релизе.