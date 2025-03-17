Трамп планирует поговорить с Путиным уже в этот вторник

«Я поговорю с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — добавил он.

Как стало известно, по данным источников газеты New York Times, Минюст США непублично проинформировал европейских чиновников о выходе из состава Международного центра по преследованию за преступления агрессии против Украины (ICPA).

Группа была создана для привлечения руководства России, включая президента Владимира Путина, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за преступления, определяемые как агрессия в соответствии с международным правом, напоминает издание.

Как сообщают собеседники NYT, решение, как ожидается, будет объявлено в понедельник в электронном письме сотрудникам и членам головной организации группы – Агентства Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст).

Как отмечает издание, выход США из группы является еще одним свидетельством отхода администрации президента США Дональда Трампа от обязательства бывшего президента Джо Байдена привлечь Путина к личной ответственности за преступления, совершенные против украинцев. С этой целью США присоединились к группе в 2023 году.

По данным газеты, администрация Трампа объяснила решение выхода из группы необходимостью перераспределения ресурсов. Соединенные Штаты были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с группой, направив старшего прокурора Минюста в Гаагу для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.