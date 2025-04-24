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Трамп о войне в Украине: «Думаю, мы договорились с Россией»

© Deutsche Welle 24 апреля, 2025 10:17

Мир

Президент США считает, что соглашение с Москвой на переговорах о войне в Украине достигнуто. Однако Трампу предстоит договориться с Украиной, что оказалось для него "немного сложнее".

"Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее, но это нормально", - заявил вечером в среду, 23 апреля, президент США Дональд Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов о ходе переговоров по войне в Украине. При этом он выразил мнение, что удастся договориться с обеими сторонами. "Надеюсь, что у них это получится", - добавил Трамп.

Несколькими часами ранее он выразил недовольство заявлением украинского президента Владимира Зеленского, что Киев "не признает юридически оккупацию Крыма". "Это заявление крайне вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад при президенте Бараке Обаме и даже не является предметом обсуждения", - написал Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social, подчеркнув, что никто не требует от Украины признать Крым российской территорией. По его словам, Владимир Зеленский может "потерять всю страну", если будет "продолжать войну".

Ранее в тот же день в Лондоне завершились консультации о завершении российско-украинской войны с участием представителей Великобритании, Франции, Германии и Украины. Первоначально планировалось, что в них будут участвовать дипломаты США, но госсекретарь Марко Рубио отказался от поездки в Лондон после сделанного накануне на брифинге в Киеве заявления Зеленского о Крыме: "Это наша территория, территория народа Украины. Здесь не о чем говорить - это вне нашей конституции".

СМИ раскрыли детали плана Трампа по урегулированию в Украине

На встрече в Париже 17 апреля США передали украинской делегации конфиденциальный план Дональда Трампа, сообщает целый ряд американских СМИ. Некоторые пункты этого плана были обнародованы со ссылкой на источники 23 апреля онлайн-изданием Axios, газетой The Telegraph и телеканалом CNN.

Как следует из публикаций, ключевым предложением Трампа является признание аннексированного украинского полуострова Крыма частью России, а также фактическое сохранение контроля Москвы над территориями четырех регионов на востоке Украины - Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, оккупированных ВС РФ после начала полномасштабного вооруженного вторжения в соседнее государство в феврале 2022 года.

Также план предполагает обязательство Киева отказаться от членства Украины в НАТО. При этом в тексте, занимающем, по данным Axios, одну страницу, говорится, что Украина "могла бы" вступить в Евросоюз. В то же время план предполагает снятие с России санкций, введенных после 2014 года, в том числе в связи с аннексией Крыма, и расширение экономического сотрудничества РФ и США, "особенно в энергетическом и промышленном секторах".

Что получит Украина по плану Трампа

Как констатирует газета The Telegraph, план Дональда Трампа по достижению мира, содержащий семь пунктов, "станет горькой пилюлей для Украины": "Она потеряет территорию, не приобретя четких гарантий безопасности со стороны США". "Прочные гарантии безопасности" для Украины подразумевают участие специальной группы европейских и нескольких неевропейских стран. Однако документ не дает четкого представления о том, как будет осуществляться миротворческая операция, и не содержит никаких деталей относительно участия в ней США, следует из статьи Axios.

Между тем документ предполагает возвращение Украине небольшой части Харьковской области, оккупированной Россией, а также возможность для украинских судов беспрепятственно проходить реку Днепр, которая протекает вдоль линии фронта, на юге Украины. В плане Трампа затрагиваются также вопросы восстановления и компенсаций для Украины, однако, как отмечает Axios, в нем не говорится, откуда возьмется финансирование на эти проекты.

Запорожская АЭС по плану будет находиться на территории Украины, однако эксплуатацию станции будут осуществлять США, а электроэнергия будет поставляться как в Украину, так и в Россию. Axios отмечает, что в плане затронута и сделка между Киевом и Вашингтоном по минеральным ресурсам Украины, однако подробностей на этот счет также не приводится.

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