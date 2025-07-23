Трагедия в Саласпилсе: один человек погиб, двое пострадали, включая пожарного (ВИДЕО)

Пожар начался в 1:08 ночи, и к месту происшествия был направлен оперативный штаб с участием медиков, полиции, коммунальных служб и энергетиков. К 4:43 пожар был локализован, однако работы на месте происшествия продолжаются.

"Просыпаюсь — сильный запах дыма… Оббегаю весь дом — всё в порядке. Но потом выглядываю в окно — весь район в густом белом дыму. Открываю Facebook, а первый пост — люди с другого конца города видят огромное пламя здесь. Оказалось, горит целый ряд домов в нашем районе!

Очень надеюсь, что все успели спастись", - такое сообщение в социальной сети X (бывшая Twitter) опубликовала очевидица происшествия.

Uzmostos, baigi pēc dūmiem.. izskraidu māju, viss kārtībā, bet tad uzmetu aci laukā - biezos baltos dūmos viss rajons. Atveru FB un pirmais posts ir ka cilvēki no otra pilsētas gala redz milzīgu uguni šeit. Izrādās visa rindu māja mūsu rajonā deg!

Ļoti ceru, ka visi izglābās. pic.twitter.com/NLJb2b7p4Z — Elīīīīīīīīīza! (@Mia_Smaida) July 23, 2025

Кроме того, утром в Риге на улице Имантас 3-й линии загорелся двухэтажный заброшенный дом — огонь охватил мансарду и деревянные конструкции площадью 350 кв.м. Пожар локализован к 8:37, работы по тушению продолжаются.

Вчера спасатели также выезжали на помощь мужчине с проблемами здоровья в лесу Алуксненского края, используя специальные носилки для транспортировки к медицинскому транспорту.

За последние сутки пожарные службы получили 40 вызовов: 7 на тушение пожаров, 21 — на спасательные работы и 12 ложных вызовов.