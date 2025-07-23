Трагедия в Саласпилсе: один человек погиб, двое пострадали, включая пожарного (ВИДЕО)

Пожар начался в 1:08 ночи, и к месту происшествия был направлен оперативный штаб с участием медиков, полиции, коммунальных служб и энергетиков. К 4:43 пожар был локализован, однако работы на месте происшествия продолжаются.
@za1ba #fire #salaspils #ugunsgrēks ♬ original sound - Zaiba
"Просыпаюсь — сильный запах дыма… Оббегаю весь дом — всё в порядке. Но потом выглядываю в окно — весь район в густом белом дыму. Открываю Facebook, а первый пост — люди с другого конца города видят огромное пламя здесь. Оказалось, горит целый ряд домов в нашем районе!
Очень надеюсь, что все успели спастись", - такое сообщение в социальной сети X (бывшая Twitter) опубликовала очевидица происшествия.
Uzmostos, baigi pēc dūmiem.. izskraidu māju, viss kārtībā, bet tad uzmetu aci laukā - biezos baltos dūmos viss rajons. Atveru FB un pirmais posts ir ka cilvēki no otra pilsētas gala redz milzīgu uguni šeit. Izrādās visa rindu māja mūsu rajonā deg!— Elīīīīīīīīīza! (@Mia_Smaida) July 23, 2025
Ļoti ceru, ka visi izglābās. pic.twitter.com/NLJb2b7p4Z
Кроме того, утром в Риге на улице Имантас 3-й линии загорелся двухэтажный заброшенный дом — огонь охватил мансарду и деревянные конструкции площадью 350 кв.м. Пожар локализован к 8:37, работы по тушению продолжаются.
Вчера спасатели также выезжали на помощь мужчине с проблемами здоровья в лесу Алуксненского края, используя специальные носилки для транспортировки к медицинскому транспорту.
За последние сутки пожарные службы получили 40 вызовов: 7 на тушение пожаров, 21 — на спасательные работы и 12 ложных вызовов.