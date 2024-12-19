Тепло, дождливо, скользко: погода в четверг

В некоторых местах на востоке страны временно образуется туман, дымка.

Ветер умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе и на побережье усилится до порывов до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +4...+9 градусов.

В Риге небо днем ​​будет затянуто густым слоем облаков, будет идти дождь. Ветер умеренный южный, юго-западный, максимальная температура воздуха составит +7...+9 градусов.

В восточной части Латвии дороги во многих местах покрыты снегом и льдом, сообщили в агентстве "Latvijas Valsts ceļi".

В целях улучшения условий движения на работах по содержанию дорог задействовано 56 единиц техники зимнего сервиса.

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Валмиеры, Алуксне, Гулбене, Валки, Прейли, Балви, Краславы, Резекне, Мадоны, Гулбене и Лудзы.

Гражданам предлагается сообщать о сложных условиях на дорогах по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555, а также через аккаунты предприятия в социальных сетях.