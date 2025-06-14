Такого прежде не было: мошенники «взламывают» телевизоры! Зафиксировано почти 2000 атак в Латвии

Цель мошенников — получить доступ к банковским счетам пользователей и информацию о кредитных картах. Чаще всего атаки направлены на устройства малоизвестных брендов с недостаточной защитой, владельцы которых склонны загружать приложения сторонних разработчиков из неизвестных и ненадёжных источников.

Мошенники используют вредоносное ПО под названием «Android-Vo1D», нацеленное на пользователей устройств на базе Android, особенно телевизоров.

«Мы зафиксировали исторически самое большое количество кибератак на смарт-телевизоры, что ещё раз подтверждает — мошенники стремятся использовать любое устройство, чтобы получить доступ к персональным данным. За последние несколько недель зафиксировано около 2000 подобных попыток атак. Чтобы защитить себя, призываем быть особенно осторожными при загрузке стороннего программного обеспечения из неизвестных источников и тщательно проверять информацию о конкретном приложении или программе перед её установкой, например, читая отзывы других пользователей.

Так же, как мы устанавливаем сигнализацию в доме или машине, важно подключать средства безопасности и к своим смарт-устройствам — это поможет вовремя заметить и предотвратить потенциальные угрозы в цифровой среде», — рассказал руководитель отдела безопасности «Tele2» Александр Богданов.