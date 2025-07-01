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Свыше 50 вызовов спасателей за сутки: ущерб от ветра

© LETA 1 июля, 2025 09:45

ЧП и криминал 0 комментариев

За последние сутки спасатели получили 51 вызов по поводу ликвидации последствий ущерба, нанесенного ветром, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Во всех случаях требовалась помощь для вырубки сломанных деревьев. В четырех случаях в Риге — на улице Морес, улице Твайконю, улице Озолу и улице Кастранес — деревья падали на автомобили, а в Янюпе, Олайнский край, — на хозяйственную постройку.

Дерево грозило упасть на жилой дом на улице Лачплеша в Екабпилсе. Пожарные эвакуировали из дома двух человек, со двора были эвакуированы две машины, а затем дерево было срублено, чтобы предотвратить опасность.

В остальных случаях деревья отваливались на проезжую часть или пешеходный тротуар. Больше всего вызовов поступило в Риге и окрестностях — 33, шесть вызовов поступило в Земгале, семь в Латгалии и два в Видземе.

За последние 24 часа в пожарную службу поступило 107 вызовов: 17 — по вопросам тушения пожаров, 67 — по вопросам спасательных операций, однако 23 вызова оказались ложными.

Вчера вечером поступил вызов на улицу Райна в Лудзе, где в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома горела стена площадью десять квадратных метров возле дымохода. Один человек успел покинуть здание до прибытия пожарных, еще одного эвакуировали пожарные.

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