Бывший президент соглашается: Латвии необходим закон, который позволил бы реализовать меры по ограничению мобильности вражеской армии не только в приграничной зоне, но и вглубь территории страны.

На вопрос TV24, не стоило ли принять такой закон уже раньше, Вике-Фрейберга отвечает:

«Да. Я даже помню, какие слова говорили те политики — некоторые из них до сих пор баллотируются на муниципальных выборах — которые тогда яростно утверждали, что (введение широких мер по ограничению передвижения и пользования частной собственностью) является вмешательством в права владельцев, в права человека; что это — иллюзия, ненужная вещь… и так далее, и так далее. Сейчас мы понимаем: граница сама по себе не остановит такую силу, как у нашего восточного соседа, но достаточно её замедлить — она может», — говорит экс-президент.

В интервью “Nedēļa. Post scriptum” она также подчёркивает: изменения в Строительном законе, которые упростили бы военным прокладку инфраструктуры вдоль границы, следовало внести уже давно.

«Тот факт, что до сих пор никаких послаблений не предусмотрено, — это просто смешно, если бы не хотелось от этого плакать», — с горечью замечает Вайра Вике-Фрейберга.

Говоря о мерах по укреплению границы, бывший президент поддерживает решение Сейма о выходе Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. По её словам, в своё время Латвия подписала эту конвенцию «под сильным международным давлением».

«Иногда приходится прибегать к бесчеловечным методам, чтобы защитить себя. Мы это видим на примере Украины», — подчёркивает она.