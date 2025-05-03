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«Строительство восточной границы — вопрос выживания»: Вайра Вике-Фрейберга (5)

Редакция PRESS 3 мая, 2025 09:11

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TV24

«С мужем [Имантом Фрейбергом – ред.] мы следим за темпами строительства границы затаив дыхание. По-настоящему», — признаётся бывший президент Латвии (1999–2007) Вайра Вике-Фрейберга в эфире передачи “Nedēļa. Post scriptum” на телеканале TV24. Она подчёркивает: обустройство восточной границы Латвии — это один из ключевых элементов, позволяющих сдержать возможное продвижение противника на территорию страны.

Бывший президент соглашается: Латвии необходим закон, который позволил бы реализовать меры по ограничению мобильности вражеской армии не только в приграничной зоне, но и вглубь территории страны.

На вопрос TV24, не стоило ли принять такой закон уже раньше, Вике-Фрейберга отвечает:
«Да. Я даже помню, какие слова говорили те политики — некоторые из них до сих пор баллотируются на муниципальных выборах — которые тогда яростно утверждали, что (введение широких мер по ограничению передвижения и пользования частной собственностью) является вмешательством в права владельцев, в права человека; что это — иллюзия, ненужная вещь… и так далее, и так далее. Сейчас мы понимаем: граница сама по себе не остановит такую силу, как у нашего восточного соседа, но достаточно её замедлить — она может», — говорит экс-президент.

В интервью “Nedēļa. Post scriptum” она также подчёркивает: изменения в Строительном законе, которые упростили бы военным прокладку инфраструктуры вдоль границы, следовало внести уже давно.

«Тот факт, что до сих пор никаких послаблений не предусмотрено, — это просто смешно, если бы не хотелось от этого плакать», — с горечью замечает Вайра Вике-Фрейберга.

Говоря о мерах по укреплению границы, бывший президент поддерживает решение Сейма о выходе Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. По её словам, в своё время Латвия подписала эту конвенцию «под сильным международным давлением».

«Иногда приходится прибегать к бесчеловечным методам, чтобы защитить себя. Мы это видим на примере Украины», — подчёркивает она.

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