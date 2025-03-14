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США подарили Латвии водолазный катер за полмиллиона USD

Редакция PRESS 14 марта, 2025 11:27

Наука и технологии 0 комментариев

Соединенные Штаты преподнесли Национальным вооруженным силам Латвии ценный дар – новый водолазный катер для уничтожения взрывоопасных боеприпасов. Торжественная церемония передачи состоялась в четверг, 13 марта, в Лиепае, где собрались представители посольства США и Военно-морских сил.

Офицер группы командования водолазной команды эскадры минных кораблей капитан-лейтенант Янис Балчунс, обращаясь к присутствующим, выразил благодарность за предоставленный катер, подчеркнув, что это очередной важный шаг в укреплении прочного союза между США и Латвией, сообщает Sargs.lv.

«Мы высоко ценим постоянную поддержку и долгосрочное сотрудничество с США. Оборудование и обучение, предоставленные в рамках этого дара, помогут нашим специалистам выполнять их важную миссию – повышать безопасность подводной среды, уничтожая взрывоопасные боеприпасы», – отметил Балчунс.

В состав дара от США также входят обучение, оборудование для катера и запасные части общей стоимостью 500 тысяч долларов США.

Начальник Управления оборонного сотрудничества посольства США подполковник Росс Кастнер подчеркнул, что это современное оборудование сыграет ключевую роль в транспортировке и уничтожении неразорвавшихся боеприпасов, находящихся в затонувших кораблях времен Второй мировой войны, что повысит безопасность судоходства в латвийских водах.

«Этот катер укрепляет не только безопасность Латвии, но и интересы США. Безопасные и открытые морские пути в Балтийском регионе способствуют свободному передвижению войск, техники и товаров. Поддерживая союзников в обеспечении безопасности морских вод, мы также снижаем риски, которые могут угрожать безопасности и экономической стабильности Америки», – заявил подполковник.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты и Латвия являются надежными партнерами уже более 20 лет, а США оказывают значительную поддержку развитию Национальных вооруженных сил. «Работа эскадры минных кораблей играет важную роль не только в этих усилиях, но и во всех морских операциях НАТО в регионе. Укрепление латвийских Военно-морских сил способствует повышению региональной стабильности и сдерживанию угроз. Уничтожение неразорвавшихся боеприпасов и обеспечение безопасности основных водных путей помогает защищать военные операции, цепочки поставок и инвестиции НАТО, Латвии и США в Европе. Безопасность за границей означает безопасность дома. Снабжая Латвию оборудованием для защиты морских территорий, США создают более безопасные условия для действий своих вооруженных сил, уменьшают нагрузку на военные ресурсы Америки и укрепляют стратегические позиции в регионе», – заявил подполковник Кастнер.

Новый катер длиной девять метров может развивать максимальную скорость до 39 узлов. Он станет важным дополнением к эскадре минных кораблей латвийских Военно-морских сил, поддерживая обследование затонувших кораблей времен Второй мировой войны, транспортировку и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов.

Команда американских инструкторов прибыла в Латвию 10 марта для подготовки катера, его запуска и спуска на воду.

Команда американских инструкторов прибыла в Латвию 10 марта для подготовки катера, его запуска и спуска на воду. С 11 по 14 марта водолазная команда эскадры минных кораблей Военно-морских сил Латвии проходит теоретическую и практическую подготовку.

Латвия и США сотрудничают в рамках программ военной поддержки уже более 20 лет. США внесли значительный вклад в развитие Национальных вооруженных сил, и только в 2024 году объем поддержки в сфере оборонного сотрудничества составил 82 миллиона долларов США.

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