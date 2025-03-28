США и Россия нацелились на Арктику: Вэнс едет в Гренландию, Путин провел форум в Мурманске

Российский президент Владимир Путин принял участие в форуме «Арктика — территория диалога» в Мурманске. Тем временем американский вице-президент Джей Ди Вэнс отправляется в Гренландию — арктическую страну, которую хотят присоединить нынешние власти США.

Во время форума в Мурманске Путин призвал к сотрудничеству с США в Арктике и по сути поддержал претензии Вашингтона на Гренландию.

«Все хорошо знают о планах США по присоединению Гренландии. Вы знаете, это только на первый взгляд может кого-то удивить, — сказал президент России. — И глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного».

Путин добавил, что «эти планы имеют давние исторические корни и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать геополитические, военно-политические и экономические интересы в Арктике». «Что касается Гренландии, это вопрос, который касается двух конкретных государств и к нам не имеет никакого отношения», — заявил он.

Эти слова прозвучали на фоне потепления отношений между Россией и США после прихода в Белый дом Дональда Трампа.

Гренландия принадлежит входящей в ЕС и НАТО Дании, поэтому американские притязания на эту территорию вызывают в Европе большие опасения.

При этом, как сказал Путин, Москву беспокоит, что страны НАТО рассматривают Крайний Север как территорию возможных конфликтов и отрабатывают применение войск в этих условиях.

В частности, это делают «новобранцы» НАТО Финляндия и Швеция, сказал российский президент.

По словам Путина, в ответ Россия намерена наращивать свой военный потенциал в регионе. «Мы не допустим посягательств на суверенитет нашей страны и будем надежно защищать свои национальные интересы», — заявил российский лидер.

Американский визит-провокация

Между тем в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уша совершают визит на американскую военную базу в Гренландии.

Сначала поездка планировалась как частный визит второй леди США и культурный тур. Вместе с сыном они должны были посетить гонку на собачьих упряжках и другие мероприятия.

Но потом к жене решил присоединиться сам Джей Ди Вэнс.

После изменения состава делегации программу визита сократили только до посещения базы. В Копенгагене это изменение в формате визита рассматривают, как очередной виток давления Вашингтона.

Поездка американской делегации проходит на фоне значительного ухудшения отношений между США и Данией из-за острова, который исторически принадлежит датской короне.

Власти Гренландии тоже называют это визит «некомфортным», усматривая в нем попытку вмешаться во внутреннюю политику острова.

Исполняющий обязанности премьер-министра Гренландии Муте Б. Эгеде заявил, что это «провокация» и «демонстрация силы», и попросил международное сообщество активизироваться.

«Просто для информации, правительство Гренландии не направляло никаких приглашений на какие-либо визиты, ни частные, ни официальные», — сказал Эгеде.

Простые гренландцы также выразили свое недовольство, пообещав, что американская делегация не получит теплого приема.

Зачем Трампу Гренландия?

Дональд Трамп пытался купить Гренландию еще в конце своего первого президентского срока, но Дания отказалась ее продавать — как и 80 лет назад, когда Конгресс США также поднимал эту тему.

Трамп вернулся к этой идее еще до своего возвращения в Белый дом, но уже с угрозами.

Как недавно объяснял корреспондент Русской службы Би-би-си Алексей Калмыков, за прошедшие пять лет военное и экономическое значение самого большого острова на планете только увеличилось — из-за глобального потепления, агрессии России против Украины и усиления военных и экономических позиций Китая — главного соперника США.

Несмотря на то, что более 80% территории Гренландии покрыто льдом, там есть нефть, уран и редкоземельные металлы: неодим, празеодим, диспрозий и тербий.

Они жизненно важны для современных высокотехнологичных производств, однако более 70% добывается в Китае, с которым США вот уже 8 лет ведут торговую войну, и Трамп угрожает усилить давление.

Дональд Трамп отрыто говорит, что Гренландия нужна Америке «для обеспечения экономической безопасности», и не исключает применение военной силы для аннексии острова.