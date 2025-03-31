Находятся ли накопления второго пенсионного уровня под ударом? Абсолютно точно — да: эксперт

"Как я уже писал ранее, в долгосрочной перспективе доходность пенсионных фондов даже не покрывает инфляцию за соответствующий период. То есть это не самый выгодный способ вложения в свое будущее. Финансовая пирамида, даже если она профессионально управляется, все равно остается пирамидой, которая, достигнув своего предела расширения, обречена на крах. Хотя бы частично.

Сейчас инвестиции второго пенсионного уровня начинают подвергаться угрозе со стороны наших же политиков. В Сейме открыли закон о государственных накопительных пенсиях, и содержание дискуссии, описанной в статье портала nra.lv "В Сейме спорят, кому отдать накопления второго пенсионного уровня", вызывает тревогу.

Ситуация с государственными финансами, обязательствами и допущенными политиками ошибками становится критической.

Во-первых, проекту Rail Baltica не хватает нескольких миллиардов евро, но минимум трех. Далее - airBaltic находится в шаге от банкротства, и инициатива господина Аугулиса заставить пенсионные фонды покупать акции airBaltic может свидетельствовать о том, что правящая коалиция, возможно, уже приняла решение спасать Гауса и инвесторов с Каймановых островов.

А денег на это требуется немало. Гаус для реализации своего амбициозного бизнес-плана нуждается примерно в 100 миллионах евро ежегодных государственных дотаций и срочно в по меньшей мере 300 миллионах для покупки акций. Насколько можно понять, надежды найти инвесторов, готовых просто так подарить Гаусу деньги, исчезли. Остаются налогоплательщики. И неважно, что скажут избиратели — новые проблемы появятся, и все забудется. А вот инвесторы с Каймановых островов, вероятно, обладают хорошей памятью и долгосрочными интересами. Приоритеты ясны.

Далее идут 4% ВВП на оборону, которые правительству никто не помешает забрать. Также обсуждаемая сейчас Энергетическая стратегия до 2050 года потребует ежегодных инвестиций порядка миллиарда евро, и часть из них так или иначе должна поступать из госбюджета. Скорее всего, о дивидендах "Latvenergo" придется забыть.

Но где взять деньги? Экономика страны скорее сокращается, чем растет. Перспективы слабые. Призывы удвоить экономику сама экономика не услышит, ведь она реагирует на действия, а не на лозунги, а действий не видно. Есть и текущие потребности, за счет которых не удастся выделить дополнительные средства. Инициатива фон дер Ляйен по увеличению оборонных расходов за счет повышения допустимого уровня государственного долга не получила поддержки в ряде стран ЕС. Значит, денег не будет. По сути, тупик. От части проектов придется отказаться или существенно их урезать. Но как? Тот же airBaltic не может получить вдвое меньше денег – он так и так обанкротится.

Между тем в конце года во втором пенсионном фонде накопилось примерно 8,8 миллиарда евро. Искушение велико, а банковское лобби может оказаться слишком слабым перед перспективой освоения этих средств.

Еще один новый риск связан с экономической политикой Трампа. Она предельно ясна: он хочет развивать реальный сектор экономики США и вернуть туда большую часть производств. Но это невозможно, пока доходность ценных бумаг значительно превышает прибыльность реального сектора. Значит, доходность фондового рынка нужно снижать, а доходность реальной экономики — повышать.

Фондовые рынки и рынки во всем мире должны упасть, импортные пошлины должны увеличить прибыль в США и снизиться в других местах, капитал должен переместиться в США. План простой, но его реализация пока непредсказуема. Однако одно можно сказать с 100% уверенностью: в краткосрочной перспективе стоимость пенсионных планов снизится, возможно, существенно. А вместе с ней упадет и прогнозируемая доходность в будущем.

Если вложения во второй пенсионный уровень и раньше не были выгодны с точки зрения накоплений, то теперь они фактически превращаются в еще один налог, который взимается в пользу крупных финансовых корпораций. В настоящее время они обслуживают пенсионный портфель планеты стоимостью 58,5 триллионов долларов почти как бесхозным имуществом и будут продолжать бороться за сохранение своего влияния. Маленькое государство может попробовать выйти из этой схемы, но крупным странам это практически невозможно – иначе рухнет вся система.

Эстонцы показали нам эту возможность. Если бы мы вовремя начали адаптироваться к новым вызовам, возможно, 8,8 миллиарда начали бы хотя бы частично работать на латвийскую экономику. Дальнейшие потери второго пенсионного уровня пусть останутся экзаменом на финансовую грамотность для его владельцев и на совести последних двух министров благосостояния – Эглитиса и Аугулиса.

P.S. Сегодня посмотрел результаты инициативы "За добровольное управление вторым пенсионным уровнем и налоги на 6% меньше" на портале manabalss.lv. До сих пор экзамен по финансовой грамотности успешно сдали только 5345 жителей Латвии. К сожалению, здесь действует коллективная ответственность", - написал Стракшас.

Вот ссылка на инициативу: https://manabalss.lv/par-brivpratibas-principu-pensiju-2-limena-ieguldijumiem-un-6-mazakiem-nodokliem/show