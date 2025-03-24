Спецслужбы Латвии «не заметили» 450 кг героина: телепрограмма

Груз предназначался клиенту в Нидерландах, о чем сообщили голландские и бельгийские власти. Изъятый ​​объем эквивалентен пятой части всего героина, изъятого в Евросоюзе за год, сообщает «De facto».

В программе поясняется, что немецкая таможня обнаружила героин во время досмотра груза с помощью мобильного рентгеновского аппарата, а наркотики были тщательно спрятаны во флаконах из-под освежителя воздуха. По приблизительным оценкам, стоимость такого груза может составлять около 30 миллионов евро.

Таможенное управление Гамбурга отметило, что успеху способствовало тесное международное сотрудничество. Героин, скорее всего, поступал по Северному маршруту через Россию и страны Балтии.

«De facto» располагает информацией о том, что налоговая и таможенная полиция, получив предупреждение о поставке героина, не отреагировала, заявив, что такая информация была доступна уже некоторое время назад, была проверена и не подтвердилась. Аналогичный ответ последовал за повторной, более точной информацией, вплоть до указания автомобильного номера.

В программе указано, что СГД уже начала внутреннее расследование для выяснения обстоятельств инцидента. Ожидается, что проверка может продлиться до середины апреля.

«De facto» также сообщило в воскресенье вечером, что начатое служебное расследование загадочной утечки крупной партии героина через Латвию в конце января «затормозило» перевод начальника Управления налоговой и таможенной полиции СГД Айгарса Прусака на должность будущего начальника налоговой и таможенной полиции.