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Спецслужбы Латвии «не заметили» 450 кг героина: телепрограмма

© LETA 24 марта, 2025 12:07

ЧП и криминал 0 комментариев

В начале февраля немецкая таможня изъяла в Травемюнде рекордную партию героина — 450 килограммов, прибывшую на пароме из Лиепаи. Сообщается, что таможня проинформировала налоговую и таможенную полицию о рискованном грузе, однако его не отслеживали, пока он не покинул Латвию, сообщает программа Латвийского телевидения «De facto», добавляя, что Служба государственных доходов (СГД) уже начала расследование инцидента.

Груз предназначался клиенту в Нидерландах, о чем сообщили голландские и бельгийские власти. Изъятый ​​объем эквивалентен пятой части всего героина, изъятого в Евросоюзе за год, сообщает «De facto».

В программе поясняется, что немецкая таможня обнаружила героин во время досмотра груза с помощью мобильного рентгеновского аппарата, а наркотики были тщательно спрятаны во флаконах из-под освежителя воздуха. По приблизительным оценкам, стоимость такого груза может составлять около 30 миллионов евро.

Таможенное управление Гамбурга отметило, что успеху способствовало тесное международное сотрудничество. Героин, скорее всего, поступал по Северному маршруту через Россию и страны Балтии.

«De facto» располагает информацией о том, что налоговая и таможенная полиция, получив предупреждение о поставке героина, не отреагировала, заявив, что такая информация была доступна уже некоторое время назад, была проверена и не подтвердилась. Аналогичный ответ последовал за повторной, более точной информацией, вплоть до указания автомобильного номера.

В программе указано, что СГД уже начала внутреннее расследование для выяснения обстоятельств инцидента. Ожидается, что проверка может продлиться до середины апреля.

«De facto» также сообщило в воскресенье вечером, что начатое служебное расследование загадочной утечки крупной партии героина через Латвию в конце января «затормозило» перевод начальника Управления налоговой и таможенной полиции СГД Айгарса Прусака на должность будущего начальника налоговой и таможенной полиции. 

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