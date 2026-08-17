Подняли аренду
Вырастет число претендентов на социальную помощь
Новый порядок расчета арендной платы за жилые помещения Рижского самоуправления вступил в силу с 1 июля. Иными словами, арендаторы жилья самоуправления, то есть те жители с маленькими доходами, которые в свое время в порядке очереди получили квартиры от Рижской думы, теперь получают счета в полтора-два раза больше прежних.
Одновременно столичное руководство признает, что ежемесячные расходы на жилье могут увеличиться, предлагает оценить свою способность покрывать платежи и при необходимости воспользоваться поддержкой, предлагаемой самоуправлением.
Для этого надо обратиться в отделение Рижской социальной службы по месту жительства и подать заявление с просьбой оценить доходы и расходы, чтобы принять решение об оказании или отказе в предоставлении жилищного пособия.
V Жилищное пособие — это финансовая поддержка, помогающая покрыть расходы на пользование и содержание жилья (аренда, техническое обслуживание, отопление, электричество, вода, вывоз мусора и т. д.). Пособие предоставляется после оценки доходов и расходов домохозяйства и рассчитывается по формуле:
(GMI х коэффициент 2,1) + сумма расходов на жилье – доход.
В 2026 году порог гарантированного минимального дохода составляет 187 евро на первого члена семьи и 131 евро на каждого следующего.
К – коэффициент – установлен в соответствии со статусом семьи:
— 2,1 — для одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью;
— 1,7 — для семей пенсионеров, людей с инвалидностью или домохозяйств с детьми;
— 1,3 — для остальных семей.
V Таким образом, размер жилищного пособия:
* для рижанина пенсионного возраста, который проживает один, или жителя с инвалидностью, который проживает один:
(GMI) 187 х коэффициент 2,1) + сумма расходов на жилье – доход;
* для домохозяйства, состоящего только из лиц пенсионного возраста или лиц с инвалидностью:
(GMI) 187 + 131) х коэффициент 1,7) + сумма расходов на жилье – доход;
* для домохозяйства с детьми (например, 4 человека в семье):
(GMI) 187 + 131 + 131 + 131) x коэффициент 1,3) + сумма расходов на жилье — доход.
V Заявление можно подать:
— отправив по электронной почте на адрес soc@riga.lv, подписав защищенной электронной подписью;
— войдя на портал Latvija.gov.lv, используя свой адрес электронной почты;
— лично (время и место приема уточняйте по телефону горячей линии Риги — 80001201);
— почтой на адрес Рижской социальной службы (Baznīcas iela 19/23, R!ga, LV-1010).
V Подготовьте документы:
— удостоверение личности (для предъявления);
— заявление, подписанное совершеннолетними членами семьи;
— справку о заработной плате или о доходах от хозяйственной деятельности за последние три полных календарных месяца для каждого работающего в семье, если выписки из платежных систем кредитных или почтовых учреждений не содержат необходимой информации;
— выписки из платежных систем кредитных учреждений или почтовых платежных систем всех членов семьи за последние три полных календарных месяца с указанием движения денежных средств и остатка на счете на начало и конец указанного периода;
— документы, подтверждающие нерегулярный доход и полученные выплаты за 12 календарных месяцев до подачи заявления;
— документы, подтверждающее расходы на проживание за предыдущий или текущий месяц, а также документы, подтверждающие использование жилья (в данном случае договор аренды с Рижским самоуправлением, в других случаях – документы, подтверждающие право собственности или договор аренды).
(!) При назначении жилищного пособия также оценивается материальное положение лица (имущество, сбережения).
Рижская социальная служба переводит пособие поставщику услуг или управляющему домом либо на банковский счет, указанный клиентом.
Заявление могут подать жители, задекларировавшие свое место жительства в Риге и проживающие по месту декларации…
Приглашают молодых
Педагогов и полицейских обещают обеспечить жильём
Программа жилищной поддержки Рижского самоуправления предусматривает привлечение молодых педагогов и сотрудников муниципальной полиции и дополнительную поддержку специалистой, воспитывающих детей.
От педагогов получено 118 заявок, из них 35 отклонены; дополнительная жилищная поддержка предоставлена в общей сложности 25 детям учителей. От сотрудников полиции поступило 12 заявок, 2 отклонены; дополнительная поддержка предоставлена двум детям.
Всего заключено уже 73 договора о предоставлении поддержки.
Согласно программе, жилищную поддержку могут получать все учителя, независимо от уровня образования, включая воспитателей детских садов, а также сотрудники полиции Рижского самоуправления. Поддержка предоставляется для покрытия арендной платы за жилое помещение и платежей, связанных с использованием жилья, или для компенсации расходов на проживание.
Максимальный размер поддержки составляет до 250 евро в месяц и может выплачиваться в период до двух лет. Кроме того, специалистам выплачивается надбавка в размере 30 евро в месяц за каждого ребенка, находящегося под их опекой или попечительством.
В этом году в бюджете Риги на реализацию программы поддержки жилищного строительства выделено 950 000 евро. Программа направлена на обеспечение доступа к жилью для специалистов, работающих в профессиях, имеющих важное значение для самоуправления…
Нужны социальные работники
Студентам обещают стипендии
Для привлечения специалистов в области социальной работы утверждены стипендии студентам, обучающимся соответствующим специальностям, — 200 евро в месяц. Поддержку планируется выплачивать 40 студентам в течение десяти месяцев в году. На программу планируется выделять до 80 000 евро в год.
Для расширения круга потенциальных кандидатов из критериев получения стипендии исключено требование о среднем балле не ниже 6. Также упрощена процедура отчетности. Теперь студентам отчеты нужно будет подавать только раз в год.
В первые шесть месяцев года в учреждениях, подчиненных департаменту благосостояния Риги, в среднем было 87 вакантных должностей, из которых 53 – должности специалистов по социальной работе. Также не хватает сиделок и социальных педагогов…
ПриЕмные дети
Увеличивается размер поддержки семей
Новый порядок поддержки приемных семей и опекунов, вступивший в столице в силу с 1 июля, предусматривает увеличение размера пособий и расширение круга получателей.
Пособие на исполнение обязанностей приемной семьи будут получать все приемные семьи, куда помещен ребенок по решению Рижского суда по делам сирот, независимо от заявленного места жительства приемной семьи. Это 872 евро в месяц. Вместе с государственной компенсацией приемная семья получит поддержку в размере минимальной зарплаты с коэффициентом 1,5.
Пособие на содержание ребенка в приемной семье составит 75% от установленной государством минимальной месячной зарплаты, или 585 евро в месяц на каждого ребенка. В 2026 году доля местных властей — 195 евро в месяц для детей младше 6 лет и 117 евро для детей от 7 до 17 лет.
Пособие на покупку одежды и предметов интерьера по-прежнему составит в год 200 евро для детей младше 6 лет и 250 евро для детей от 7 до 18 лет.
Пособие за исполнение обязанностей опекуна составит 50 евро в месяц за уход за одним ребенком, если родители ребенка умерли, и 60 евро в месяц за каждого последующего ребенка или ребенка, родители которого были лишены прав опеки.
(!) Все вышеперечисленные пособия предоставляются без оценки материального положения человека или семьи. Приемные семьи имеют право на пособие со дня помещения ребенка в семью, а опекуны — со дня подачи заявления. Заявление подается в Рижскую социальную службу.
Приемные семьи и опекуны могут получить дополнительную информацию и поддержку в Рижском суде по делам сирот и в центрах поддержки детей, находящихся вне семьи: DUja, Tilts, DzeguzEns, AIRI vecAkiem, Plecs…
Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА
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