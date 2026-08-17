Одновременно столичное руководство признает, что ежемесячные расходы на жилье могут увеличиться, предлагает оценить свою способность покрывать платежи и при необходимости воспользоваться поддержкой, предлагаемой самоуправлением.

Для этого надо обратиться в отделение Рижской социальной службы по месту жительства и подать заявление с просьбой оценить доходы и расходы, чтобы принять решение об оказании или отказе в предоставлении жилищного пособия.

V Жилищное пособие — это финансовая поддержка, помогающая покрыть расходы на пользование и содержание жилья (аренда, техническое обслуживание, отопление, электричество, вода, вывоз мусора и т. д.). Пособие предоставляется после оценки доходов и расходов домохозяйства и рассчитывается по формуле:

(GMI х коэффициент 2,1) + сумма расходов на жилье – доход.