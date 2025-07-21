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Сотрудника детского учреждения поймали на изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних воспитанников

Редакция PRESS 21 июля, 2025 15:07

ЧП и криминал 0 комментариев

Scanpix/ Photo: Hendrik Schmidt/dpa

Сотрудники 4-го отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Главного управления уголовной полиции Госполиции завершили расследование уголовного дела по факту сексуального насилия, совращения и нарушения правил оборота порнографических материалов, совершенного в отношении нескольких несовершеннолетних подростков в течение длительного времени. В связи с вышеуказанными преступлениями Государственная полиция просит прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении мужчины 1970 года рождения, сообщает Госполиция.

В 2023 году Государственная полиция, получив от одной из жертв информацию о возможных сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних, возбудила уголовное дело.

Полученные в ходе расследования данные свидетельствуют о том, что мужчина 1970 года рождения, используя своё служебное положение в детском учреждении, на протяжении нескольких лет намеренно строил близкие и манипулятивные отношения с детьми, пытаясь завоевать их доверие. Для этого он предлагал сладости, деньги и другие блага, чтобы создать эмоциональную связь со своими жертвами. Завоевав такое доверие, он совершал действия сексуального характера и склонял их к интимной близости.

Лицо осуществляло видеофиксацию половых актов, тем самым вовлекая несовершеннолетних и лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, в изготовление порнографических материалов. Согласно полученной в ходе расследования информации, преступные деяния совершались в течение длительного периода, начиная как минимум с 2013 года.

В ходе досудебного расследования был проведен ряд обысков, в ходе которых были изъяты несколько мобильных телефонов, видеокамера, видеокассеты, а также компьютерная техника. В том числе был изъят газовый пистолет, не зарегистрированный в соответствии с требованиями законодательства. За данное нарушение к лицу применено административное наказание.

4 сентября 2023 года указанный мужчина был задержан, а 6 сентября ему был объявлен подозреваемым. В отношении мужчины избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, а также дополнительные меры пресечения.

В настоящее время примененные к нему мера пресечения и дополнительные меры пресечения отменены в связи с истечением срока их действия.

Все пострадавшие в настоящее время являются совершеннолетними. Ранее в поле зрения полиции мужчина не попадал. Материалы дела направлены в Северо-Курземскую прокуратуру.

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