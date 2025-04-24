Со склада в Риге произошла утечка химикатов: 63 человека эвакуированы

Утечка произошла около 9 утра — химикат вытек из резервуара на территории склада. Из учреждения эвакуировано 63 человека.

Спасатели нейтрализовали, откачали и собрали вытекшее вещество, оставшееся в резервуаре. Сотрудники «Rīgas ūdens» перекрыли систему сточных вод, чтобы предотвратить возможную утечку вещества в общественную канализацию.

На месте происшествия работали представители Государственной полиции, Департамента гражданской обороны Рижской думы, Государственной службы охраны окружающей среды, Службы неотложной медицинской помощи и самого учреждения.

Работа на месте происшествия продолжалась в течение всего рабочего дня.

Вечером около 22:00 в пожарную часть Эргльской волости Мадонского края поступил вызов о том, что в квартире одноэтажного жилого дома загорелся диван. Из горящей квартиры удалось спасти двух человек, однако пятеро успели покинуть здание самостоятельно до прибытия спасателей.

Вчера вечером в Ликсненскую волость Аугшдаугавского края поступил звонок о том, что в лесу потерялся человек. Связавшись с пострадавшим по мобильному телефону и включив сирену спасательного автомобиля, пострадавшему помогли выбраться из леса и передать его под опеку медицинского персонала.

Всего за последние сутки в пожарную часть поступило 43 вызова: 18 — по вопросам тушения пожаров, 16 — по вопросам спасательных работ, девять вызовов оказались ложными.