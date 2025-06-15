На хутор в Сейскую волость съемочная группа выехала в то же утро, когда хозяин усадьбы Руслан нашел снаряд. Семья не услышала шума, так как в тот день дул порывистый ветер, а к различным звукам домочадцы Руслана привыкли, поскольку до полигона недалеко.

"Смотрю - в стене дырка. Что-то не так... Поднимаю диван и вижу там этакое чудо - снаряд весом около 40 кг. Поврежден квадроцикл, стена... Если бы это чудо попало в дом... Именно в той стороне спят мои дети. Это означало, что кто-нибудь погиб бы", - рассказывает хозяин дома.

В доме, куда прилетел снаряд, несколько часов работали сотрудники Госполиции, представители Национальных вооруженных сил, следователи и саперы. Было начато следствие, чтобы разобраться, почему во время учений произошло ЧП.

Начальник департамента по анализу и управлению информацией объединенного штаба Национальных вооруженных сил Марис Тутинс поясняет, что скорее всего произошло стечение обстоятельств. Это был осветительный снаряд, который не сработал, из-за чего направление, скорость и дальность полета снаряда изменились. По расчетам НВС, снаряд улетел как минимум на 2,5 км дальше, чем нужно. В результате была проведена корректировка сектора стрельбы на полигоне, чтобы скорректировать буферную зону безопасности и повысить безопасность.

Марис Тутинс заявляет, что это первый инцидент такого рода и что людям, имеющим недвижимость вблизи полигона, не стоит волноваться по поводу безопасности: "Важнейшая и единственная функция осветительного снаряда - создание осветительного эффекта, поэтому такие снаряды имеют дополнительный каркас, в котором есть элементы, которые горят, и он медленно падает".

В Минобороны обратилась женщина с просьбой покрыть ущерб имуществу в размере 1500 евро. Однако, так как она не является домовладелицей, министерство попросило предоставить доказательства размера ущерба и непосредственной связи подательницы просьбы с пострадавшим имуществом.

Представитель НВС информирует, что ущерб будет возмещен, когда документы будут соответствующим образом дополнены. К счастью, семье повезло и сбившийся с пути снаряд повредил только предметы быта.