Смертельное ДТП под Елгавой: легковушка съехала в кювет

Среди пострадавших был один велосипедист и один водитель электроскутера.

Трагическая авария с погибшим произошла в Земгале. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, в воскресенье около 11:30 поступил вызов в Вирцавскую волость Елгавского края, где легковой автомобиль съехал в кювет. Находившийся в автомобиле человек погиб, и помощь спасателей потребовалась для его освобождения из салона машины.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 60 ДТП. За различные нарушения правил дорожного движения составлено 457 протоколов, в том числе 215 за превышение скорости и четыре за агрессивное вождение.

За вождение в состоянии опьянения возбуждено одно административное и пять уголовных дел.