Шёл шатаясь, ноги в крови: гуляя по лесу в Баложи женщины обнаружили нелегального мигранта

Инцидент произошёл 10 июня. Женщина с подругой и собакой гуляли вдоль канала Освальда. И заметили вдалеке мужчину, который нетвердой походкой быстро приближался к ним. Собака залаяла. Женщины испугались и одна из них достала перцовый балончик.

Мужчина был высоким и темнокожим. На вид около 30 лет. На одной ноге - кроссовок, другая была босой и в крови. Женщины спросили его, что с ногой и мужчина ответил только: "Марокко".

"Понятно! Это мигрант из Морокко. Показывала ему жестами, чтобы сел на траву, на обочине. Он осел без сил на берег канала Освальда. Мы сказали, что вызовем врача и SOS. Покрытие интернета было плохим. Искали откуда позвонить на разных участках леса, дозвонилась до скорой, муниципальной полиции и пошли в сторону нашей машины, чтобы дождаться помощи", - рассказывает женщина.

Пока они ждали, плохо стало подруге рассказчицы. Она сильно испугалась. Пульс стал зашкаливать.

Мимо проехал мужчина на велосипеде, женщина попросили его проехать вдоль леса, сфотографировать марокканского мужчину и заодно посмотреть, нет ли поблизости других мигрантов.

Уже у машины они дождались велосипедиста, который рассказал, что при помощи приложения для устного перевода поговорил с марокканцем, который рассказал, что он пересек границу с Белоруссией и пять дней скитался по лесам. Он собирался отправиться к "братьям в Германию".

«Я поехала обратно к нему на машине. Он корчился от боли, обе ноги кровоточили. В глазах — страх, растерянность, отчаяние. Смотрела и думала: он же просто человек. У него где-то есть мама, папа, семья...», - пишет женщина.

Когда прибыли спасатели, в голове у неё остался один вопрос:

«А как нам быть, жителям Латвии? Велосипедистам, собачникам, грибникам, людям, живущим в домах у леса? Как защищаться? Ходить на курсы самообороны? Хранить электрошокер и баллончик? А если таких мужчин из леса выйдет не один, а пятеро? Как может частный сектор чувствовать себя в безопасности, когда такие молодые люди из Марокко и других стран в расцвете сил ищут счастья прямо у нас под носом?», - размышляет она.

И отмечает, ч то её поблагодарили за смелость и эмпатию, но когда она вернулась домой у неё стали дрожать руки...

"Нам повезло, что на нас толпой не вышли... ситуация драматичная", - отмечает она.