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Шёл прямо по проезжей части: в Саласпилсе пьяный попытался ударить полицейского ножом за попытку помочь

Редакция PRESS 23 мая, 2025 14:39

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LETA

В Саласпилсе в этом месяце был задержан мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался напасть с ножом на инспектора Государственной полиции (ГП), сообщили агентству LETA в полиции.

10 мая этого года, управляя нетрафарированным служебным автомобилем, инспектор Восточного отделения Рижского регионального управления Государственной полиции в Саласпилсе заметил человека, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Для выяснения обстоятельств инспектор остановил автомобиль, к которому вскоре подошел пьяный мужчина и попросил отвезти его в Икшкеле. Сотрудник полиции объяснил, что не повезет его в Икшкеле, но указал, как туда добраться, и призвал не ходить по проезжей части дороги.

Получив отказ, мужчина достал из кармана куртки складной нож и попытался ударить инспектора полиции через окно автомобиля. В целях самообороны инспектор применил слезоточивый газ, что заставило пьяного мужчину отступить и сесть. Выйдя из машины, сотрудник полиции подошел к агрессивно настроенному мужчине и спросил о причине нападения, на что получил грубые оскорбления и повторную попытку нападения.

Инспектор уже сообщил о случившемся своим коллегам, и на место происшествия прибыли сотрудники муниципальной полиции Саласпилса. Вместе с ними агрессивный мужчина был задержан. После установления личности выяснилось, что он 1973 года рождения и ранее уже попадал в поле зрения полиции. Когда у мужчины проверили дыхание, оказалось, что он находится под воздействием 1,62 промилле алкоголя. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 231 Уголовного закона - за грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в грубом неуважении к обществу, пренебрежении общепринятыми нормами поведения и нарушении спокойствия людей, работы учреждений, предприятий (компаний) или организаций (хулиганство). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до двух лет, либо временным лишением свободы, либо условным наблюдением, либо общественными работами, либо штрафом.

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