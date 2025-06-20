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Сбитый столб и машина вдребезги: семья с маленькими детьми пострадала в аварии на улице Бикерниеку (Видео)

Редакция PRESS 20 июня, 2025 07:50

ЧП и криминал 0 комментариев

В прошедшие выходные, 15 июня, после десяти часов вечера в Риге, на улице Бикерниеку, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала семья с двумя маленькими детьми.

Как сообщает Государственная полиция, столкновение произошло между автомобилями Volvo и Opel. В результате удара Volvo съехал с проезжей части и врезался в столб.

В ДТП пострадали четыре человека: один отказался от госпитализации, трое были доставлены в медицинское учреждение. Государственная полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.

По словам очевидцев, автомобиль Opel ехал со скоростью 50 км/ч, когда в него сзади на большой скорости врезался Volvo. В машине находились дети в возрасте 5 месяцев и 2 лет.

Детей доставили в Детскую клиническую университетскую больницу, где отец отказался от госпитализации, чтобы остаться с детьми. Мать была отправлена в больницу Гайльэзерс.

Водитель, по вине которого произошло ДТП, отказался от госпитализации и оставался в своём автомобиле до прибытия эвакуатора.

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