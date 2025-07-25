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Самые популярные у латвийской молодежи вузы и факультеты: рейтинг

Редакция PRESS 25 июля, 2025 13:08

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На первом месте по популярности у абитуриентов в Латвии - по-прежнему Латвийский университет (ЛУ), за ним следуют Рижский университет им. Страдыня (РУС), Рижский технический университет (РТУ), Латвийская высшая школа бионаук и технологий и Даугавпилсский университет.

В списке наиболее популярных учебных программ особых сюрпризов тоже нет. При этом некоторые вузы в этом году по истечении срока подачи заявок отметили рекордный интерес к обучению в них.

Всего в этом году в ходе единого приема зарегистрировано 10 900 заявлений абитуриентов. Самые многочисленные - на обучение в ЛУ, в котором в этом году зафиксировано даже на 3500 заявок больше, чем в прошлом, когда было получено 21 912 заявок.

Больше и учебных программ, указанных в качестве приоритетных: в этом году в ЛУ их выбрали более 5500, а в прошлом году это были 5046 абитуриентов. Банковская высшая школа (БВШ), которая с 1 сентября присоединится к ЛУ, с 1777 заявками также завоевала большую популярность среди желающих учиться (на 570 больше, чем в прошлом году).

В качестве первого приоритета обучение в БВШ выбрали 293 будущих студента - на 114 больше, чем в 2024 году. Девять из десяти самых популярных учебных программ - именно в ЛУ.

Как и в прошлом году, в число трех наиболее часто отмеченных приоритетных программ попали медицина, психология и правоведение. За ними следуют управление бизнесом, компьютерные науки, коммуникационные науки, специальность педагога детского сада, сестринское дело и досудебное расследование.

В Рижском техническом университете (РТУ) результаты приема новых студентов также лучше по сравнению с предыдущими годами (в общей сложности 11 683 заявки), так как РТУ выбрали в качестве первого приоритета более 2500 молодых людей. Выбор студентов особо не меняется - самыми популярными по-прежнему остаются программы, связанные с информационными технологиями и компьютерными системами.

РТУ вырос: за последние годы к нему присоединились Латвийская морская академия, а также Лиепайская академия и Резекненская академия.

В Лиепайской академии РТУ востребованной программой являются компьютерные системы, а из педагогических программ - логопедия, учитель младших классов и учитель.

В свою очередь, в Резекненской академии РТУ востребованы управление бизнесом, технологии дизайна, учитель младших классов. Самой популярной программой в Латвийской морской академии РТУ является программа по подготовке судоводителей.

РУС также вызвал больше интереса, чем в предыдущие годы: до сих пор получено 11 734 заявки, что на 16,2% больше, чем в прошлом году (10 094). П

рием все еще продолжается, поэтому ожидается, что заявок будет еще больше. На основное обучение сейчас подали заявки 3458 абитуриентов, что на 18,7% больше, чем в прошлом году, на магистерские программы - 641, что на 30,5% больше.

(Diena)

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