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Россия заявляет об убийствах в курском Русском Поречном. В чем суть утверждений Москвы

© BBC 5 февраля, 2025 10:00

Мир 0 комментариев

Суд в Курске арестовал второго человека, которого Следственный комитет России считает причастным к предполагаемым убийствам мирных жителей в деревне Русское Поречное Курской области, оккупированной ВСУ и позднее отбитой российскими военными.

С середины января российские власти, государственные СМИ и «военкоры» обвиняют украинскую армию в военных преступлениях, якобы совершенных в Русском Поречном в период его оккупации осенью и зимой 2024 года.

В качестве доказательств приводятся два снятых российскими военными видеоролика, на которых запечатлены находящиеся в подвале мертвые тела, а также две опубликованные СК видеозаписи допросов подозреваемых, на которых они признаются в совершении преступлений.

Независимо подтвердить, когда и где именно были сняты ролики из подвалов, а также что произошло с запечатленными на них людьми, невозможно. К «признаниям» задержанных на камеру стоит относиться крайне осторожно, так как эти люди находятся под арестом и на них может быть оказано давление.

Украинские власти назвали обвинения «очередными фейками российской пропаганды» и попыткой «скрыть собственные преступления против человечности и оправдать продолжение агрессивной войны».

С момента полномасштабного вторжения в Украину российскую армию неоднократно обвиняли в совершении военных преступлений, в том числе убийствах, похищениях, пытках и изнасилованиях мирного населения.

Суть обвинений

Впервые о том, что в двух подвалах частных домов в Русском Поречном были найдены останки семи человек, сообщило российское государственное агентство ТАСС 18 января. Два видео из подвалов, на которых видны по меньшей мере пять тел, распространялись в z-каналах и в отретушированном виде были показаны по российскому телевидению.

31 января Следственный комитет России заявил об убийстве 22 человек и опубликовал видеозапись допроса первого подозреваемого: мужчина, заикаясь, говорит о том, что вместе с сослуживцем насиловал и убивал жителей деревни.

4 февраля ведомство опубликовало видео допроса другого подозреваемого, который также говорит, что убил гражданского. Оба мужчины, по версии СК, служат в 92 отдельной штурмовой бригаде Украины.

Расследование дела, по сообщениям ведомства, ведется по статьям о теракте, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Все это время история активно освещается в российских государственных СМИ, ее комментируют депутаты и дипломаты.

Авиаудар по интернату в Судже Курской области, в котором ВСУ обвинили Россию, российское Минобороны назвало провокацией, нацеленной на «отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное».

«Подобные вбросы являются частью масштабной и продолжительной дезинформационной кампании России „зверства ВСУ в Курской области", — заявили в украинском Центре противодействия дезинформации. — Так российская пропаганда пытается создать из Русского Поречного „русскую Бучу", чтобы „перекрыть" в инфпространстве сообщения о военных преступлениях русской армии».

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